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Воскресенский химкомбинат увеличил отгрузки кормового моноаммонийфосфата
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Воскресенский химкомбинат увеличил отгрузки кормового моноаммонийфосфата 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
За первые четыре месяца текущего года АО «Воскресенские минеральные удобрения» (АО «ВМУ) реализовало почти вдвое больше кормового моноаммонийфосфата, чем было отгружено за весь 2017 год, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
Кормовой моноаммонийфосфат — источник фосфора для питания сельскохозяйственных животных.
»На отечественном рынке на сегодняшний день официально зарегистрировано два производителя кормового МАФа, одним из которых является наше предприятие. Большинство же кормовых добавок, обращающихся на российском рынке, все еще производятся за рубежом», — сказал генеральный директор «ВМУ» Анатолий Шаблинский.
Он подчеркнул, что развитие направления производства продуктов, в том числе и для отрасли животноводства — это серьезный вклад АО «ВМУ» в программу российского правительства по импортозамещению, а также привлекательное для предприятия направление, которое обязательно будет развиваться.
Кормовой МАФ зарегистрирован как самостоятельный продукт и входит в российский государственный реестр кормовых добавок. Он применяется для восполнения дефицита фосфора и сырого протеина в рационах жвачных животных. Фосфор моноаммонийфосфата, обладает самым большим процентом усвоения среди кормовых фосфатов — свыше 91%.
Данную кормовую добавку применяют для обогащения и балансирования питания сельскохозяйственных животных по фосфору, что позволяет снизить риск заболеваний, связанных с недостатком данного элемента, способствует нормализации обмена веществ в организме и эффективному функционированию иммунной и репродуктивной систем.
Введение в рацион животных моноаммонийфосфата как источника фосфора для сельскохозяйственных животных позволяет улучшить качество мяса, увеличить суточные привесы, а также надои молока.
АО «Воскресенские минеральные удобрения» — не единственное предприятие компании «Уралхим», реализующее свою продукцию на рынке кормовых добавок. В апреле начались продажи первого зарегистрированного в России кормового карбамида, производимого в филиале «ПМУ» в Перми.
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