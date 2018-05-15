Как сделать компост на даче

Обсуждать плюсы компостирования — это как обсуждать преимущества чистых рук, даже неприлично. Мало того, что мы утилизируем мусор, так еще и получаем ценное органическое удобрение. Весь вопрос в том, как правильно приготовить компост на даче, как сделать ящик для компоста, а также, как ускорить этот процесс и не делать лишней работы.

Как получается компост

Компост — это органические отходы, разложившиеся при помощи бактерий, грибов, червей и насекомых. В результате получается питательный субстрат, насыщенный азотом, фосфором, калием и т.п. Во время естественного нагревания в нем погибают патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов, многие семена сорняков. Кроме того, уменьшается количество целлюлозы и пектинов, не дающих растениям получить в полной мере все те же азот и фосфор. В общем, отличная штука для улучшения качества грунта. Однако производство компоста имеет свои нюансы.

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Как сделать компост на участке: с кислородом или без Прежде всего, стоит определиться с типом компостирования. Их два: аэробное происходит при участии кислорода, анаэробное — без него. У каждого способа есть свои адепты.

При анаэробном способе в земле вырывается яма глубиной 60-100 см, дно и борта в ней желательно забетонировать. В этот бассейн закладываются порубленные органические отходы, они утрамбовываются, закрываются пленкой и засыпаются сверху слоем земли. В яме начинается силосование, анаэробные бактерии медленно, но верно делают свое дело.

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Полноценный компост при таком способе получится в лучшем случае к следующему сезону. Однако многие садоводы не ждут, а уже через месяц используют силос — закладывают его под грядки, засыпают грунтом и высаживают семена. Силос «дойдет» и в земле, зато привлечет дождевых червей, лучших друзей огородника. У закрытого типа компостирования есть еще один минус, помимо долгого ожидания результата: запах сероводорода, который как и метан обильно выделяется при ферментировании влажных отходов. Но, как уверяют сторонники этого способа, оно того стоит: якобы анаэробные бактерии полезнее аэробных, а «холодное» (температура грунта редко превышает 35 градусов) компостирование полезнее горячего. И вообще, чем дольше разлагается органика, тем больше в ней ценных микроорганизмов. Так это или нет, сказать сложно, но то, что при закрытом типе компостирования неплохо выживают семена сорняков — факт.

Поэтому чаще всего садоводы используют аэробный способ компостирования, с привлечением кислорода. Его и обсудим подробнее.

Как приготовить компост на даче

Для этого понадобится компостер, компостная яма или куча. Но прежде давайте разберемся, что можно в них класть, а что — нельзя. Формально всякая органика со временем разложится, особенно если устроить ей «вентиляцию» и полив. Но некоторые компоненты грозят нам проблемами.

Не стоит закладывать в компост кости, испортившееся мясо, недоеденную рыбу— они неизбежно привлекут мух, мышей и крыс. Хотя, если компостер закрытый, это допустимо. А вот жиры и масла, яичные желтки, молочные продукты лучше вообще не класть — толку, в отличие от костей, от них мало, а вот животных они подманивают отменно и являются отличной средой для паразитов.

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Не стоит класть в компост сорняки с семенами, зараженные растения. Фекалии кошек и собак также лучше не использовать — в них встречаются живучие паразиты. Токсичны для растений листья черного ореха. Кожура от цитрусовых и бананов может содержать пестициды, так что и тут кто-то предпочитает перестраховаться. В стоп-листе — угольная зола (не путайте с древесной!), глянцевая бумага, фильтры кофеварки, пылесоса (даже если бумажные), строительные материалы, пыль из пылесосов.

Путь садовода усыпан сотнями рекомендаций, как делать компост. Одни не кладут в компост быстро укореняющиеся растения вроде полевого вьюнка —иначе прорастут и испортят весь праздник (пусть сначала высохнут). Другие смеются над этими уловками — все перепреет. Закладывать ли в дачный компост ботву томатов и картофеля, листья земляники — тоже каждый решает для себя. Они часто бывают поражены болезнями, но это вовсе необязательно. А вот если вы обрабатывали растения химическими препаратами от вредителей, их в компост точно лучше не класть. Растения, пораженные вирусами, нужно сжечь.

Чем опасны жесткие и острые элементы в компосте

«Я бы не рекомендовала добавлять в компост ветки, жесткие стебли (особенно с шипами — от роз), шишки — они разлагаются 3-4 года, а обычно на созревание компоста отводят год. В итоге в нем остаются острые жесткие элементы, —говорит ландшафтный дизайнер Анна Подолина, участник экологического движения «Мусора. Больше. Нет», основавшая и курирующая направление по био-переработке отходов. — По той же причине опасны любые кости! Они острые, твердые, не разлагаются порой и за три года. При работе в саду острыми фрагментами в компосте легко пораниться, в ранку попадет множество бактерий. Могут попасть и очень опасные, вызывающие столбняк! Вот в этом основная проблема костей в компосте, а не в том, что наведаются кошки или собаки. А от мышей или крыс на даче никто не застрахован».

Как правильно сделать компост: наука закладывать

От: Claude Pasquer Architecte Paysagiste DPLG — Находите новые интерьерные решения: идеи дизайна

Перед тем как приготовить компост, разберемся в рецептуре. Вся органика для компостирования делится на две основных группы: азотистая и углеродистая, или, как их еще называют — «зеленая» и «бурая». Из названия понятно, что одна группа активно производит азот, другая — углерод. В грамотно уложенном компосте слои обеих групп должны чередоваться. Нижний слой — «бурый».

Азотистая органика: свежая трава, пищевые отходы, овощи и фрукты, зерна и семена, цветы, водоросли, чай, кофе, навоз и куриный помет.

Углеродистая органика: сухие листья, хвоя, дерево, ветки, опилки, сено, солома, древесная зола, бумага.

Есть и нейтральная органика — например, яичная скорлупа.

В идеале соотношение углерода и азота в зреющем компосте должно быть 30:1. Есть усредненные параметры: например, в свежей траве это соотношение 15:1, а в сухих листьях — 50:1. Но понять, что пора скорректировать баланс, вам поможет нос.

На дно компостного ящика лучше положить крупные ветки, они обеспечат доступ воздуха. Можно совсем небольшую «подушку» из опилок — для дренажа. Далее азотистые слои чередуются с углеродными: зеленую траву с газона перекладываем прошлогодними листьями и т.п. Оптимальная толщина слоя — 15 см. Сверху каждого слоя осыпьте немного земли — в ней уже есть нужные микроорганизмы, они запустят процесс разложения быстрее. Также землей засыпьте ящик сверху. Новые отходы лучше помещать в середину кучи, чтобы не привлекать мух и грызунов.

Что будет, если не чередовать слои

Азотистые материалы называют «топкой» — они, разлагаясь, нагреваются. Чем горячей куча, тем быстрее зреет компост. Однако эта среда слишком кислая, и в ней мало кислорода. Раскислить азотистый слой можно при помощи золы или мела. Или добавить в «топку» углеродистых материалов —они не греются, содержат много воздуха и потребляют азот. При этом без азотистых материалов углеродистые будут разлагаться очень долго. Для ускорения их порой сдабривают мочевиной или селитрой из расчета 1 кг на 1 куб.м.

Следите за температурой. Если она превысит 70 градусов, полезные бактерии погибнут. Если куча «горит», ее содержимое нужно перекинуть в другой ящик или хорошо перемешать.

Как сделать компостер

Автор: GARDIGAME — Просматривайте фото дизайна интерьеров: сады

Для компостирования отходов делают ямы, траншеи, кучи, ящики, используют готовые компостеры. Что бы это ни было, место лучше выбрать в тени, иначе влага из отходов будет быстро испаряться, и вам придется все время поливать свое сокровище.

Ямы используют обычно для холодного компостирования. Для горячего — кучи и ящики. Компостная куча — не самое приятное зрелище. Укладывают ее трапецией, высота и ширина кучи не должны превышать 1,5 м.

Чаще всего для компостирования делают ящик — так содержимое не рассыпается, его удобно перемешивать, да и выглядит опрятнее кучи. В магазинах продаются пластиковые ящики-компостеры, стоят от 2 тыс. рублей и дороже. Но зачем переплачивать?

Как сделать ящик для компоста своими руками

Автор: Noelle Johnson Landscape Consulting — Другие интерьерные решения: сады

Для этого можно использовать доски, паллеты, старые бочки или металлическую сетку вроде рабицы. Устройство компостного ящика довольно простое. Высотой он должен быть не больше 1,5 м, иначе будет сложно перемешивать содержимое, чтобы обеспечить вентиляцию — без нее начнется гниение с неприятным запахом. Длина и ширина ящика не имеют четких стандартов, чаще всего это 1х2 м и 1х1,5 м. Меньше 1 м шириной ящик делать не стоит, так как компостной массы может не хватить для нагрева.

Автор: Steve Lick Timberworks — Больше фото дизайна интерьеров: сараи

Иногда площадку под компостером бетонируют — это удобно для сбора зрелого компоста, но ухудшает дренаж и перекрывает путь земляным червям. То же касается «подушек» из глины, торфа или песка. Они нужны, только если компост делается на основе фекалий и навозной жижи.

Если речь идет о садовых отходах, то удобнее расположить компостный блок прямо на земле. Самое главное — обеспечить доступ воздуха по бокам и снизу. Поэтому ящик стоит на брусках или досках. У него нет сплошного дна: прямо на бруски кладутся крупные ветки, и уже на них — опилки для дренажа, трава и все остальное. Сверху — земля или торф.

Ящик — понятие условное. Кому-то удобнее просверлить дырки в отслужившей свое бочке, кому-то — вкопать четыре столба и обнести их сеткой. А кому-то —выстроить целый компостный дворец под крышей.

Крышка и дверца — опции полезные, но необязательные. Дверца поможет добывать готовый компост снизу, если вы не собираетесь перекапывать содержимое ящика. Можно и вовсе сделать откидной борт. Крышка закроет ящик от солнца и незваных гостей.

От: At Home Organic Farms — Находите новые интерьерные решения: идеи дизайна

Как ускорить созревание компоста на даче

От: Steve Masley Consulting and Design — Находите новые интерьерные решения: идеи дизайна

Конечно, все садоводы хотя знать, как быстро сделать компост. В зависимости от состава и ухода он может зреть от двух месяцев до двух лет. Самый простой способ ускорить этот процесс — добавить биопрепараты с бактериями. Их на рынке много: «Байкал ЭМ-1», «Восток ЭМ-1», «Возрождение», «Сияние», «Ургаса», «Гумисол», «Тамир». Большинство ускорителей классифицируются как микробиологические удобрения для улучшения почвы. В зависимости от марки могут содержать молочнокислые, азотофиксирующие и фотосинтезирующие бактерии, микроскопические дрожжи, лучистые грибки и продукты их жизнедеятельности. Эта армия ускоряет разложения органических отходов и подавляет болезнетворные микроорганизмы. Раствором с бактериями опрыскивают каждый слой (внимательно читайте инструкцию по разведению). После этого содержимое обычно поливают водой, засыпают землей и закрывают полиэтиленом.

Если вы не доверяете препаратам в бутылках, используйте вместо них готовый, зрелый компост —сыпьте его между слоями. Этот материал кишит рабочими микроорганизмами, так что уже через 2-3 месяца вы можете получить готовый материал. Ускорить разложение можно, полив зреющий компост настоем навоза или добавив в него птичий помет. Некоторые садоводы поливают кучу травяным настоем (травяными заквасками).

В поисках идеального метода, как быстро сделать компост, помните: чем мельче отходы, тем быстрее они разлагаются. Поэтому ветки стоит перерубить, бумагу разорвать и т.д.

Как ухаживать за компостом

При аэробном компостировании микроорганизмам нужен воздух. Поэтому компост нужно время от времени перемешивать. Делать это можно уже через 10 дней после закладки. Перемешивая, разрыхляйте содержимое, в нем не должно быть комков.

Чтобы компост не слежался и не началось силосование, ботву и траву лучше подсушить перед тем, как закладывать в ящик.

Для эффективного разложения органике нужна влага, компост не должен пересыхать. Но и заливать его тоже нельзя, это затормозит процесс. Идеальная влажность — 60%. Проверяем так: берем компост из глубины и сжимаем в руке— если появились капли влаги, значит воды достаточно. Во время дождей компостер нужно закрывать. Забыли закрыть — перемешайте содержимое. Переувлажнили — добавляйте отходы из углеродистой группы, они выведут воду.

Следите за балансом азота и углеводорода. Если компост быстро остыл или вообще не желает нагреваться, значит, нужно добавить отходов из азотистой группы —например, свежей травы. Появился запах аммиака —пора добавить углеродистых компонентов. Добавлять ли в таких случаях магазинные удобрения — мочевину или селитру — вопрос спорный. Большинство садоводов считает, что это ухудшает качество и экологичность продукта, поэтому лучше обойтись природными средствами. Запах тухлых яиц говорит о нехватке кислорода— берите вилы и перемешивайте компост. Те, кто не имеют возможности регулярно перемешивать содержимое компостного ящика, перекладывают слои крупными ветками, это не дает им слежаться.

Как приготовить компост в мешках для мусора

Автор: Amy Renea — Больше фото дизайна интерьеров: идеи дизайна

Одна из популярных в последнее время методик компостирования связана с использованием плотных пластиковых мешков для мусора. Собственно, методик две. Первая: перемешать в мешке азотистые и углеродистые отходы (траву и сухие листья), завязать пакет, сделать в нем вилами дырки и оставить так на год. Преимущество перед традиционным компостированием только в том, что мешок удобнее перемещать, и оттаивает он быстрее бурта.

Второй способ — «быстрый»: на дно мешка кладется слой дерна, далее засыпается органика, которую проливают «Байкалом» или другим ускорителем для компоста. Мешок плотно завязывают, заматывают скотчем и не трогают два месяца. Обычно к этому времени удобрение уже готово.

Есть мнение, что мешки должны быть обязательно черного цвета, непрозрачные. Но, как показывает сын ошибок — опыт, и в строительнымх мешках под воздействием биостимуляторов трава перепревает быстро. Опытные садоводы и, тем более, экологи к таким экспериментам относятся скептически — неэкологично.

Как должен выглядеть готовый компост для грядок

Созревший компост рассыпается в руках, пахнет землей и имеет коричневый цвет. Это универсальный солдат — годится и для мульчирования, и для подкормки, и в качестве грунта парников. В песчаной почве он поможет удерживать воду, в глинистой —наоборот, не даст влаге застаиваться. Поскольку это слишком насыщенная среда, компост для рассады лучше смешивать с землей или песком. Из компоста делают компостный чай для внекорневых подкормок.

Если в компосте остались крупные куски — отправляйте их в ящик со свежей партией.

Расслабьтесь и получайте удовольствие

«От обилия информации новичку может показаться, что компост — это что-то очень сложное и требующее постоянного внимания, надзора и действий. На самом деле компост — это очень просто, — говорит Анна Подолина из экологического движения «Мусора. Больше. Нет». — Даже если вы подходящую измельченную органику просто свалите в одно место, она через два года сама превратится в «черную землю». Доступ воздуха важен, но зачастую для него достаточно щелей в боках компостера, лишь иногда его ворошат. Я не делаю ни крышки, ни дна. Дождик пролил — ничего страшного! Пересох на время — тоже не беда.

От: Matt Kilburn Vancouver — Смотреть больше фото дизайна интерьеров

Хотите меньше запахов и чтобы был более «научный» состав? Перекладывайте остатки пищевых отходов скошенной травой и пересыпайте иногда землей. Если очень хочется ускорить процесс — можно пролить «био-раствором» из магазина или разведенной мочевиной. Хотя зачем торопиться? Проще и логичнее просто сделать два компостера: один за год заполняется, второй — «доходит»».

Анна Залесская