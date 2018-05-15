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8 известных моделей, которые дружат
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8 известных моделей, которые дружат 

Harper’s Bazaar 50 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Мы почему-то привыкли считать, что в модельном бизнесе совсем нет дружбы — мол, девушки только и делают, что придумывают, как бы подставить друг друга. На самом деле, это, конечно, совсем не так: нормальным человеческим отношениям есть место и на бэкстейджах главных показов, и на многочасовых глянцевых съемках. Убедительные доказательства — в нашей подборке
Карли Клосс и Джордан Данн
Девушки дружат много лет и славятся тем, что с одинаковым успехом успевают и серьезно работать, и вовсю дурачиться. Их окружение уверяет: стоит моделям оказаться рядом — как они сразу начинают смеяться. Кроме того, Карли — крестная мама сына Джордан: Клосс души не чает в маленьком Рили и постоянно балует его подарками. Вот он, -«суровый» модельный бизнес!
Бехати Принслу и Коко Роша
Зашкаливающая концентрация красоты! Моделей часто видят вместе — и, кроме того, Роша была подружкой невесты на мексиканской свадьбе Принслу с Адам Ливайном.
Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл
Они познакомились в 1992, когда Кейт было 15, а Наоми — 18. С тех пор модели вместе прошли огонь, воду и медные трубы: обе добились невероятных успехов в профессии, но при этом никогда надолго на расставались. Да что уж там: Мосс и Кэмпбелл предпочитают называть друг друга на подругами, а сёстрами.
Алессандра Амбросио и Адриана Лима
Интересный факт: когда Алессандра впервые приехала в Нью-Йорк, с жильем ей помогла Жизель Бюндхен, а с изучением английского — Адриана Лима. Амбросио доброту подруг не забыла: ту же Лиму она при каждом удобном случае называет потрясающим профессионалом и прекрасным человеком.
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