8 известных моделей, которые дружат

Мы почему-то привыкли считать, что в модельном бизнесе совсем нет дружбы — мол, девушки только и делают, что придумывают, как бы подставить друг друга. На самом деле, это, конечно, совсем не так: нормальным человеческим отношениям есть место и на бэкстейджах главных показов, и на многочасовых глянцевых съемках. Убедительные доказательства — в нашей подборке

Девушки дружат много лет и славятся тем, что с одинаковым успехом успевают и серьезно работать, и вовсю дурачиться. Их окружение уверяет: стоит моделям оказаться рядом — как они сразу начинают смеяться. Кроме того, Карли — крестная мама сына Джордан: Клосс души не чает в маленьком Рили и постоянно балует его подарками. Вот он, -«суровый» модельный бизнес!

Зашкаливающая концентрация красоты! Моделей часто видят вместе — и, кроме того, Роша была подружкой невесты на мексиканской свадьбе Принслу с Адам Ливайном.

Они познакомились в 1992, когда Кейт было 15, а Наоми — 18. С тех пор модели вместе прошли огонь, воду и медные трубы: обе добились невероятных успехов в профессии, но при этом никогда надолго на расставались. Да что уж там: Мосс и Кэмпбелл предпочитают называть друг друга на подругами, а сёстрами.

Алессандра Амбросио и Адриана Лима