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Как сажать переросшую рассаду томатов: советы для новичков и огородных «чайников»
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Как сажать переросшую рассаду томатов: советы для новичков и огородных «чайников» 

7dach.ru 45 минут назад
Фото: 7dach.ru
Если вы огородник со стажем и полуметровая рассада томатов — ваша визитная карточка, то этот прием вы, конечно, знаете. А если вы рассаду впервые видите и при этом понимаете, что не сможете просто так вкопать ее на 1 м в глубину грядки, то я расскажу и покажу вам, как правильно это сделать.
Томат длиной с тачку (( Нам потребуется:
рассада;
лопата;
тачка;
ножницы;
лейка и теплая вода;
палочки-подпорки;
много терпения.
Ингредиенты
Рецепт посадки переросшей рассады томатов такой:
1. Выкапываем небольшие траншеи. Грунт складываем в тачку. Поливаем очень хорошо.
Траншеи вдоль грядки
2. Обрезаем все листья снизу до 3-го листа сверху, либо до первой цветочной кисти.
3. Укладываем растения в эти траншеи горизонтально. Если стебли гнутся, то можно немного сэкономить место и согнуть их наверх. Если нет, то кладем вдоль траншеи чуть наискось. Укладывать можно корнями друг за другом, а можно и вместе.
Корнями вместе
Друг за другом
4. Втыкаем подпорки рядом с верхушками. 5. Засыпаем грунтом так, чтобы верхушки с листьями располагались на свободе.
Засыпан грунтом, подпорка рядом со стеблем
6. Поливаем в тех местах, где уложены корни, теплой водой, очень хорошо поливаем. Теперь можно расслабиться на 10 дней и уехать на море в отпуск. Потому что томаты поливают после посадки не раньше. Чтобы томаты не сгорели на солнце, не задохнулись и не замерзли, я их сразу после посадки укрываю спанбондом (60 ед.) на дуги. Не стоит переживать, что томаты вначале лежат на земле. Они позже поднимутся вверх, а на вкопанном стебле нарастут корни. Как видите, ничего сложного в посадке длинной переросшей рассады томатов нет, единственное, надо быть аккуратными и не торопиться, чтобы не сломать стебли.
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