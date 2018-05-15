Как сажать переросшую рассаду томатов: советы для новичков и огородных «чайников»

Если вы огородник со стажем и полуметровая рассада томатов — ваша визитная карточка, то этот прием вы, конечно, знаете. А если вы рассаду впервые видите и при этом понимаете, что не сможете просто так вкопать ее на 1 м в глубину грядки, то я расскажу и покажу вам, как правильно это сделать.

Томат длиной с тачку (( Нам потребуется:

рассада;

лопата;

тачка;

ножницы;

лейка и теплая вода;

палочки-подпорки;

много терпения.

Ингредиенты

Рецепт посадки переросшей рассады томатов такой:

1. Выкапываем небольшие траншеи. Грунт складываем в тачку. Поливаем очень хорошо.

Траншеи вдоль грядки

2. Обрезаем все листья снизу до 3-го листа сверху, либо до первой цветочной кисти.

3. Укладываем растения в эти траншеи горизонтально. Если стебли гнутся, то можно немного сэкономить место и согнуть их наверх. Если нет, то кладем вдоль траншеи чуть наискось. Укладывать можно корнями друг за другом, а можно и вместе.

Корнями вместе

Друг за другом

4. Втыкаем подпорки рядом с верхушками. 5. Засыпаем грунтом так, чтобы верхушки с листьями располагались на свободе.

Засыпан грунтом, подпорка рядом со стеблем

6. Поливаем в тех местах, где уложены корни, теплой водой, очень хорошо поливаем. Теперь можно расслабиться на 10 дней и уехать на море в отпуск. Потому что томаты поливают после посадки не раньше. Чтобы томаты не сгорели на солнце, не задохнулись и не замерзли, я их сразу после посадки укрываю спанбондом (60 ед.) на дуги. Не стоит переживать, что томаты вначале лежат на земле. Они позже поднимутся вверх, а на вкопанном стебле нарастут корни. Как видите, ничего сложного в посадке длинной переросшей рассады томатов нет, единственное, надо быть аккуратными и не торопиться, чтобы не сломать стебли.