Мозаика из дерева: нюансы выбора и монтажа

Фото: Dune

Декоративные качества деревянной мозаики поистине безграничны благодаря широкой цветовой гамме, оригинальному природному рисунку и разнообразным формам тессер. Мозаичные элементы изготавливают из хорошо знакомой всем древесины бука, дуба, клёна, ореха, ясеня, сосны, из экзотической ироко, дуссии и венге, из стволов манго и бамбука, и даже скорлупы кокосового ореха. Ещё большую привлекательность облицовке этого типа придают различные схемы соединения тессер, напоминающие, рисунки кладки штучного паркета и использование элементов разной толщины, создающих не визуальный, а реальный эффект объёмной поверхности. На российском рынке деревянную мозаику представляют множество компаний, среди которых: Cocomosaic, CP Parquet, Dune, L'Antic colonial, Pixel, Wood Mosaic. Цена 1 м² этой экзотической отделки колеблется от 3 до 20 тыс.руб.

Фото: Parquet

Деревянные тессеры, защищённые современными масляно-восковыми пропитками и лаком, способны служить на стенах гостиных, кухонь, ванных комнат не годы, а десятилетия. Миниатюрные элементы позволяют виртуозно обходить углы, декорировать всевозможные повороты и скругления, украшать арки, колонны, ниши. Для зон непосредственного контакта с водой лучше выбрать мозаику из тика. Из-за высокого содержания смолистых веществ она наиболее стойка к биологическим воздействиям и практически не требует нанесения защитных составов. Не случайно эту древесину издавна используют для облицовки бань, саун и душевых.

Фото: Cocomosaic

Также, как и другие виды мозаики деревянную выпускают собранной в модули на сетке размером 30 × 30 см, чтобы упростить процесс укладки. (Сетка находится с изнанки материала и навсегда остается в закрепляющей массе.) До укладки её хранят в помещении с постоянной влажностью и температурой, так же как дорогостоящие элементы из дерева: двери, мебель.

Фото: Parquet

Имейте в виду, для монтажа деревянных модулей используют не цементные плиточные клеи, а паркетные — на растворителях или дисперсионные с минимальным содержанием воды (менее 30%). Швы между тессерами заполняют двухкомпонентной эпоксидной затиркой. Работа с ней требует определённого навыка и аккуратности. Обработку швов проводят небольшими участками, немедленно удаляя излишки смеси, и не позволяя ей твердеть.

Фото: L'Antic colonial

Фото: CP Parquet

Фото CP Parquet

Фото: Cocomosaic

Фото: Dune

Фото: Opera Decora

Фото: Opera Decora

Фото: Mir Mosaic

Фото: Mir Mosaic

Фото: Mir Mosaic

Фото: L'Antic colonial

Фото: L'Antic colonial

Фото: L'Antic colonial