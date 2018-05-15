Ширали Муслимов: самый старый человек в СССР, проживший 168 лет

Согласно данным книги рекордов Гиннеса, официальной рекордсменкой по продолжительности жизни является гражданка Франции Жанна Кельман. Она скончалась в возрасте 122 лет. Однако в СССР был долгожитель и постарше. Это талыш по национальности Ширали Муслимов, который прожил 168 лет.

Горшок как свидетельство о рождении

В самом начале XIX века в горах, в селении Барзаву (Азербайджан) появился на свет новый талыш. Это и был Ширали Фарзали оглы Муслимов. Кстати, талыши именно тот народ, среди представителей которого чаще всего встречаются самые старые люди на планете. Например, небезызвестный Махмуд Эйвазов, который прожил 152 года, тоже был талышом. Да и родители Ширали прожили немало: мать его умерла в возрасте 90 лет, а отец — в 110.

Ширали Муслимов родился 26 марта 1805 года. Именно эти число, месяц, а главное год и были указаны в паспорте будущего долгожителя. Однако свидетельства о рождении у Муслимова никогда не было. Некоторые жители гор записывали даты рождения своих детей на страницах семейного корана, другие — делали это на глиняных горшках, которые после закапывали в почву. Родители Ширали выбрали второй вариант. Именно в связи с отсутствием документа о рождении рекорд Муслимова и не был признан, так сказать, официально.

Плодовитый долгожитель

Муслимов всю свою долгую жизнь прожил там же, где и родился, в Барзаву. Более 150 лет он трудился чабаном (то есть пастухом). Вообще дедушка Ширали почти до последних дней своих ни секунды не сидел без дела. Сам ухаживал за садом наравне со своими правнуками и праправнуками. Кстати говоря, вся семья Ширали насчитывала по разным данным более 150-200 человек.

Но, видимо, Муслимову этого показалось недостаточно. 136-летний чабан вступил в очередной брак. Его избранницей стала женщина, которая оказалась моложе супруга на 79 лет. Ей было 57. Более того вскоре у молодоженов появилась дочь. Поэтому если предположить, что возраст Ширали соответствует действительности, то, кроме долгожительства, он еще является и самым пожилым отцом на планете.

Секрет долгой жизни

Ширали Муслимов умер 2 сентября 1973 года. Однако еще при жизни он все-таки успел стать не только местной, но и всесоюзной знаменитостью. Муслимова приезжали поздравлять с тем или иным праздником партийные деятели, журналисты писали о нем статьи, приглашали на телевидение, снимали фильмы.

В течение всех 168 лет Ширали Муслимов не употреблял спиртного и не курил. Он кушал мед, сыр, различные фрукты и овощи, пил воду из родника и специальные травяные чаи. По долгу службы он ходил со своим стадом десяток-другой километров. И так изо дня в день, из года в год. Наверное, самым главным секретом своего долголетия Муслимов считал труд. «Работать надо всегда, праздность порождает лень, лень порождает смерть» — говорил он. Однако на прямой вопрос о тайне долгой жизни Ширали всегда отвечал честно: «Не знаю».