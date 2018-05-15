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Татьяна Навка на приеме Chopard блеснула роскошным бриллиантовым колье, а Диана Крюгер прикрыла беременный живот
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Татьяна Навка на приеме Chopard блеснула роскошным бриллиантовым колье, а Диана Крюгер прикрыла беременный живот 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Ежегодно комитет Trophée Chopard поощряет двоих начинающих звезд кино. В этом году награда досталась австралийской актрисе Элизабет Дебицки и британскому актеру Джо Алвину. Поздравить молодые таланты пришли мировые селебрити: российская фигуристка Татьяна Навка блеснула бриллиантовым колье Chopard, 41-летняя Диана Крюгер подогрела слухи о беременности свободным нарядом, ну а Кейт Бланшетт не стала прятать ничего: ее белое платье не скрывает идеально стройную фигуру.
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Фото:Getty Images, пресс-служба
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