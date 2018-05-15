Татьяна Навка на приеме Chopard блеснула роскошным бриллиантовым колье, а Диана Крюгер прикрыла беременный живот 

Ежегодно комитет Trophée Chopard поощряет двоих начинающих звезд кино. В этом году награда досталась австралийской актрисе Элизабет Дебицки и британскому актеру Джо Алвину. Поздравить молодые таланты пришли мировые селебрити: российская фигуристка Татьяна Навка блеснула бриллиантовым колье Chopard, 41-летняя Диана Крюгер подогрела слухи о беременности свободным нарядом, ну а Кейт Бланшетт не стала прятать ничего: ее белое платье не скрывает идеально стройную фигуру.
Больше фото ищи в нашей галерее!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Getty Images, пресс-служба