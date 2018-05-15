Мой Дом: летний отдых у вас «в кармане»

Мы продолжаем цикл публикаций об уникальном ростовском проекте Сквер — Мой дом с собственным парком. Здесь можно жить. А можно приезжать на выходные, чтобы отдохнуть на природе с семьей и друзьями.

Скорей бы понедельник, и на работу! Как вы ждали эти выходные, чтобы от души выспаться после праведных трудовых будней, после каждодневных пробок и нервных водителей. Но не судьба! В ночь с пятницы на субботу соседи слева отмечали день рождения. В ночь с субботы на воскресенье безумные стритрейсеры гоняли под окнами. Хочется бросить все и уехать подальше! Зачем же подальше? Едем на дачу в Сквере — Мой дом в южной части Батайска. Но не ту совдеповскую дачу с огородом и сараем для инструмента, а настоящую загородную виллу, с лужайкой, террасой и собственным парком под окнами.

Все как у голливудских звезд. На вопрос: «Где проведем выходные?» вы отвечаете: «На даче, в своем парке!» Мечта? В Сквере — Мой дом — это реальность! Здесь по ночам вы будете засыпать под нежный шорох листвы из своего парка, а утром легко просыпаться под щебетанье птах. И уже не хочется в город, на работу. Вот выходите вы утром, посвежевший, помолодевший, из дома и попадаете в свой маленький мир, где можно переключиться, отдохнуть от напряженного рабочего ритма и восстановить силы.

День можно начать с ленивого пикника, совсем как в инстаграмах европейцев: плед на зеленом газоне, солнце, фрукты, бутылочка вина и бутерброды в плетеной корзинке. И обязательно пузатые стеклянные бокалы — можно себе позволить, когда парк за дверью дома, и посуда не разобьется в дороге. Или всей компанией в русскую баньку, с веничками и ароматным паром, а потом барбекю и задушевные разговоры. Ну а вечером устроить в парке настоящий фестиваль с едой, кальяном и музыкой! Длинный деревянный стол, гирлянды из Икеи , кресла-мешки — и готова летняя вечеринка на открытом воздухе! Все как в модном лаунж-баре для богемы. Осталось позвать друга-музыканта с гитарой или бонго. Или превратить гостиную в элитарный клуб — повесить диско-шар, поставить колонки и запастись печатями на руки. И установить фейсконтроль — девушкам вход только в платьях и на каблуках. Хотя после нескольких часов танцев туфли долой!

Вашему ребенку тоже понравится свой парк, где можно кататься на велосипеде, играть в футбол и с утра до вечера бегать на свежем воздухе с друзьями. А пока чадо наслаждается прелестями загородной жизни в полной безопасности, вы с мужем можете устроить романтический ужин на террасе и наконец-то побыть вдвоем. Да, иметь свой загородный дом с парком, закрытом от посторонних глаз, — это замечательно. Все выходные можно провести вдали от надоевшей цивилизации: заниматься йогой и медитировать; бегать по дорожкам парка или кататься на велосипеде; читать книжку в шезлонге или на травке или стоять в замысловатой позе над своими грядками. И кстати, для разнообразия, подумайте об отпуске в Сквере — Мой дом. Дешевле в разы и полезнее. Остановитесь, не думайте о разнице валют, поставках и сроках. Оборвите эту бессмысленную мозговую жвачку.

Прислушайтесь к своему дыханию. Все сразу встанет на свои места. Все просто и понятно… А завтра понедельник, и на работу!

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