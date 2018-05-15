Пришел, увидел, посадил. Как правильно открывать новый дачный сезон?

Солнышко и вправду будто зовет: давай, огородник, не ленись, пора уже приводить свой участок в порядок. Белить деревья, поправлять заборы, сажать редиску, лук, чеснок (если, конечно, вы поленились или не успели посадить его в зиму). Дел много, за пару выходных всего не переделать, но начало какое-то всё положить нужно: зря, что ли приехали? Спины еще после зимы не тренированные, поэтому первая дачная «разминка» должна быть в удовольствие.

Поклон редиске и луку

Автор этих строк дачник, конечно, заядлый, и на участке в Ростошах-3 уже побывал три недели назад. Размотал яблони, открыл виноград, цветник, абрикосы. Дальше других дел не пошло — местами еще было много снега, да и грязи достаточно. Поэтому в следующий свой приезд сразу начал с грядки редиски, места под нее много не надо, супер-грядку с большими бортами, как под помидоры, тоже не делаю. Вскопал, посеял редисочку, и на душе радостнее — процесс пошел, как говориться. Быстро она, конечно, не взойдет — теплицы у меня нет, — а торопиться некуда. Многие бестепличные дачники прикрывают свежепосаженную грядку мокрой тряпицей, дескать, чтоб потеплее было, но тогда нужен контроль, иначе, когда редис начнёт всходить, эта самая тряпка свернет неокрепшим росткам «шею».

Теперь принимаемся за лук. Дело ответственное, поэтому готовим грядки основательно, вскапывая их глубоко, на полный штык, обязательно бороним, и делаем приличные борта: лук любит полив. Количество грядок уж по вкусу, кто сколько этого лука потом съест, и есть ли место, где его хранить. У меня целых 10 соток, есть где разгуляться, и с луком не церемонюсь: чем больше, чем лучше. Хотите верьте, хотите — нет, но есть такая примета: посадишь в грязь — будешь князь. Это же касается и чеснока, но только в осеннюю пору. Высаженный весной, он почему-то мелкий, и весь уходит в «стрелку». Что значит грязь? Не жижа, в которой ноги разъезжаются, а вполне умеренная сырая земля. В нее лук-севок лезет от души, «топим» его в луночке на глаз, поглубже, сантиметров на 7-8, иначе летом он весь на грядке будет валяться, вымывается при поливе. Еще момент: красиво расчертить эту самую грядку, чтобы луковичка к луковичке, ровными квадратиками — красота! Если у кого-то с художеством проблема, телефон в редакции, приеду — расчерчу!

Мама у меня вообще сажает лук интересно. После того как грядка готова, берет яичную кассету, ту самую, из картона, куда вмещается три десятка, и «печатает» ей землю. Потом в образовавшиеся дырочки и сеет лук. Очень удобно, и чертить ничего не надо! Потом присыпает это дело тонким слоем навоза, грабит, засыпая лунки и все — можно пить чай.

Что касается семян, я обычно покупаю лук на рынке литровыми банками. Сорт, цвет, размер — на ваш вкус, просто смотрите, чтобы был сухим и на ощупь плотным, без пустоты.

С заботой к деревцам

Если у вас на даче насос, тогда вы — царь и бог — включайте и поливайте. Яблони, клубнику, грушу, в общем, всё, что есть. Ошибочное мнение, что после зимы всё и так сырое. Свежая водичка действует на корневую систему «отрезвляюще», пробуждает ее от зимней спячки. Если насоса нет, а воду, как правило, к этому времени по центральному водоводу общество не дает (как у меня — пока порывы все заварят, пока дыры залатают), можно хорошенько их окопать, побелить, особенно (и такое бывает) те места, куда зимой приложились заячьи зубы. Иногда после их обеда деревце даже погибает, что обидно, особенно, если яблонька уже прижилась и дает урожай.

Клубнику можно аккуратно «причесать» грабельками на предмет убирания старых листьев и травы. Кстати, можно пройти её водичкой со слабым раствором марганцовки: дезинфекция ещё та — и от муравьев, и от другой заразы. Сделали? Отлично! Не забываем, что вылазка у нас тренировочная, поэтому тренируем себя перед летними работами постепенно. Осмотрите весь дачный участок внимательно на предмет появления глубоких нор, вполне возможно, что у вас на огороде обосновался грызун, и уже там, в глубине, готовит себе дом. «Выкурить» его оттуда, конечно, проблематично, но уж лучше поставить капкан или мышеловку сейчас, на земле без урожая, чем потом носиться за ним, сшибая помидоры (чего уж греха таить, и такое было) и все равно его не догнав.

Домик и его вещи

Я понимаю, что дачные домики (дома, домищи) все разные. Кто-то живёт на дачах даже круглый год, а для многих дачников, а я в их числе, — это временное уютное жилье на природе, в котором так хорошо ночевать после трудовой вахты. И очень часто, перед тем как открыть новый сезон, желательно хорошенько его просушить, отмыть, пропылесосить, дальше добавляйте свои любимые действия. Дело в том, что после нашего отъезда на зимовку в город, в домике хозяйничают мыши, так сказать, смена караула. Их присутствие видно везде: на кроватях, диване, столе, даже в холодильнике по всем понятным следам. Поэтому первое хозяйничать в домике начинайте в ватно-марлевой повязке, здоровье дороже! То же самое делайте, вытаскивая матрасы на просушку, прибираясь в ящичках с посудой, наводя порядок в сарайчике с инвентарем. Позже грызуны сами уйдут, когда хорошо пригреет солнце, и вы станете на своей даче полноценным хозяином!

Да, заканчивая работу на первых дачных выходных, не забудьте открыть сезон вкусным шашлычком! Удачи вам и хорошего урожая!