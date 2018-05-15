Ещё
Аня Семенович повернулась к поклонникам задом, а те и не против
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аня Семенович повернулась к поклонникам задом, а те и не против 

Trendymen 13 минут назад
Фото: Trendymen
Аня Семенович показала поклонникам свою идеальную пятую точку: звезда вышла на пляж в таком откровенном купальнике, что все просто ахнули.
Певица и телеведущая отдыхала на Мальдивах. Обычно Аня хвастается фанатам своим пышным бюстом, но по факту, она хороша с любого ракурса.
Фотография Ани моментально собрала несколько тысяч лайков. Фолловеры не поскупились на восторженные комментарии — честно говоря, мы их вполне понимаем.
Какая фигурка! Супер! — rinat. r9er
Бывшая солистка «Блестящих» рассказала, что оставаться в идеальной форме ей помогает спорт и сбалансированное питание. Впрочем, точно так же говорят и другие звезды — даже Анастасия Квитко, чьи формы заставляют мужчин буквально сворачивать головы на улицах.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой красивой девушки в мире22
Что будет, если проглотить жвачку5
Этот тест пройдут только самые смекалистые
Как выглядят самые богатые женщины в мире5
Гагарина показала фото топлес29
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
05:47
Какие звезды шокируют видом без макияжа
Звёзды
05:21
Как яблоки защищают от рака и анемии
Еда Здоровье
05:01
Как актёры умудряются не стареть
Звёзды
05:39
Звёзды, которые потратили уйму денег на пластику
Звёзды
11:12
Почему овощи и фрукты меняются до неузнаваемости
Еда
06:14
Этот тест пройдут только самые смекалистые
Психология
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение