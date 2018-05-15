Аня Семенович повернулась к поклонникам задом, а те и не против 

Аня Семенович показала поклонникам свою идеальную пятую точку: звезда вышла на пляж в таком откровенном купальнике, что все просто ахнули.
Певица и телеведущая отдыхала на Мальдивах. Обычно Аня хвастается фанатам своим пышным бюстом, но по факту, она хороша с любого ракурса.
Фотография Ани моментально собрала несколько тысяч лайков. Фолловеры не поскупились на восторженные комментарии — честно говоря, мы их вполне понимаем.
Какая фигурка! Супер! — rinat. r9er
Бывшая солистка «Блестящих» рассказала, что оставаться в идеальной форме ей помогает спорт и сбалансированное питание. Впрочем, точно так же говорят и другие звезды — даже Анастасия Квитко, чьи формы заставляют мужчин буквально сворачивать головы на улицах.