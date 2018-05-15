«Челябинский дядя Степа»: отзывчивый полицейский прославился в Сети

Добрый полицейский из Челябинска стал знаменитым в Сети благодаря своей отзывчивости и помощи детям. Страж порядка попал на снимок «Челябинского урбаниста» Льва Владова, когда чинил велосипед ребенка. Блогер выложил фотографию в свою группу, откуда та распространилась с вирусной скоростью. Мы нашли этого мужчину, на удивление он оказался очень скромным.

— Сегодня увидел сцену из прекрасной России будущего, — прокомментировал снимок Лев Владов. — На площади сотрудник ДПС помогает мальчишкам чинить велосипед. Милота! Почему это восхитительное зрелище? Потому что полицейский — это физическое воплощение государства. По отношению сотрудников госучреждений к нам мы судим об отношении правительства страны к её жителям. В последнее время столько злобы и ненависти, что лицезрение такой сцены как глоток свежего воздуха в задымлённом помещении.

Многие пользователи сравнили челябинскую фотографию с кадром времен СССР, на котором трое милиционеров ремонтируют велосипед плачущей маленькой девочки.

Снимок также опубликовали на развлекательном портале «Пикабу», а на своей странице в твиттере им поделился известный журналист, писатель Армен Гаспарян

Трогательная и правильная история в Челябинске. Инспектор ДПС помогает мальчику чинить велосипед. Во времена моего детства такие часто случались. И хорошо, что есть этому место и сегодня pic.twitter.com/hje2jAie4Q

— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 14 мая 2018 г.

Мы связались с ГИБДД Челябинска и вместе нашли челябинского дядю Степу. Им оказался лейтенант полиции, работающий в мотовзводе, Денис Мирасов. Он рассказал о предыстории фотографии. 13 мая Денис работал на площади Революции, когда к нему обратились два мальчика. Ребята попросили ключ для починки велосипеда, у которого соскочила цепь. Инструмента у полицейского не было, однако это не помешало ему помочь детям: он вручную вернул цепь на место и не заметил, что во время ремонта его сфотографировали.

По словам коллег, Денис Мирасов — очень скромный молодой человек и к неожиданной славе отнесся спокойно.