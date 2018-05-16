Спасский кафедральный собор в Пензе подготовят для росписи к 1 октября

ПЕНЗА, 16 мая. / ТАСС /. Штукатурные работы в Спасском кафедральном соборе, который восстанавливают в Пензе на месте взорванного в 1934 году храма, завершат к октябрю. Об этом сообщил в среду губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Мы большую часть [работ] сделали, облицевали храм, сейчас идет облицовка цоколя, колокольни. Компания из Московской области, которая специализируется на восстановлении храмов, приступила к штукатурным работам. Мы планирует до 1 октября этого года полностью отштукатурить и подготовить храм под роспись", — сказал Белозерцев в ходе выездного совещания на строительной площадке собора.

Ранее ТАСС сообщал, что при восстановлении внутреннего убранства использованы эскизы монументальных росписей Спасского кафедрального собора, сделанные в середине XIX века художником Иваном Макаровым

Спасский кафедральный собор построен в Пензе в конце XVIII — начале XIX века на средства казны и пожертвования верующих. Был выполнен в стиле классицизма и включал двухэтажный пятикупольный храм и колокольню. В 1923 году собор закрыли, а в 1934 году взорван. Восстановление Спасского кафедрального собора началось в 2011 году на том же месте, где он находился до революции — на Соборной (ранее — Советской) площади в центре Пензы.