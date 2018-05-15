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Американская модель оголилась на красной дорожке
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Американская модель оголилась на красной дорожке 

360tv.ru 1 час назад
Курьезный случай произошел со звездой журнала Sports Illustrated Джой Корриган. На 71-м Каннском фестивале она случайно задрала платье и оголила промежность, сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Express.co.
Модель, который всего 23 года, выбрала неудачный ракурс, когда позировала для фотографов на мероприятии. В объектив также попали и телесные трусы телвушки.
Впрочем, не исключено, что Корриган специально выбрала провокационную позу, чтобы привлечь внимание СМИ и прославиться. После случившегося интернет-пользователи раскритиковали модель за ее нескромное поведение.
Внимание пользователей Сети привлекли и откровенные снимки Полины Гагариной, которая решила выложить фотографии, на который она запечатлена топлес. Некоторые комментаторы решили, что Артистка подражает Анастасии Волочковой и Ольге Бузовой.
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