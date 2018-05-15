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«Скоро все заговорят» — новая рекламная кампания и главный герой «Билайн»
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«Скоро все заговорят» — новая рекламная кампания и главный герой «Билайн» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Кто будет ее главным героем — пока держится в секрете.
Масштабную кампанию предвосхищают короткие ролики-тизеры, которые стартовали на телевидении и онлайн-каналах 14 мая. Зрителям остается угадать, кто станет ее главным героем и каким возможностям тарифов «ВСЁмоё!» она будет посвящена.
Это будет уже вторая рекламная кампания в поддержку тарифной линейки «ВСЁмоё!». Первая, с Сергеем Светлаковым в главной роли, подчеркивает одно из ключевых преимуществ продукта — обмен минут и смс на гигабайты и наоборот без доплат в тарифах «ВСЁмоё!».
Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн»: «Пока мы не хотим раскрывать все козыри нашей новой рекламной кампании. Могу сказать, что это будет совершенно новый герой и новая яркая, масштабная история. А о чем „скоро все заговорят“ — вы узнаете уже в самое ближайшее время».
Премьера ролика на федеральном ТВ и онлайн-каналах состоится 21 мая 2017 года. В рамках самой кампании также планируются прероллы в цифровых каналах, интернет-баннеры и другие площадки для продвижения.
Посмотреть ролик-тизер можно по ссылке https://youtu.be/Ps6ZFJBchRU
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