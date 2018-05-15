Таец вдохновился порно и отрезал себе пенис

Житель Бангкока так увлёкся просмотром порно-роликов в Интернете, что изрезал себе половые органы. Испугавшись, мужчина позвонил в скорую помощь, и предстал перед врачами в очень странном виде.