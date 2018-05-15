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Таец вдохновился порно и отрезал себе пенис
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Таец вдохновился порно и отрезал себе пенис 

News.ru 1 час назад
Житель Бангкока так увлёкся просмотром порно-роликов в Интернете, что изрезал себе половые органы. Испугавшись, мужчина позвонил в скорую помощь, и предстал перед врачами в очень странном виде.
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