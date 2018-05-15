История Дня семьи, любви и верности

Уже в течение девяти лет страна отмечает День семьи, любви и верности. Этот праздник является аналогом Дня святого Валентина в католичестве, когда отмечается День всех влюбленных. Дата праздника — 8 июля, День памяти святых супругов, князя Петра и княгини Февронии Муромских, заступников семейного счастья, верной и чистой любви. В Свято-Троицком женском монастыре города Мурома находятся чудотворные реликвии святых. В марте 2008 года, в Совете Федерации России , одобрена инициатива жителей города Мурома об учреждении праздника в День Петра и Февронии. Центром празднества всероссийского Дня семьи, любви и верности стал город Муром, а ромашка является символом праздника. Со временем в честь торжества утвердили медаль, на одной стороне нанесены лики святых Петра и Февронии, а ромашка — на другой.

История знакомства

Согласно древним летописям, Пётр — младший сын князя Мурома Юрия Владимировича. По легенде, Пётр спас жену старшего брата Павла от «крылатого змия», поразив его «Агриковым мечом», умирая, змей обрызгал Петра кровью. Пётр тяжело заболел, на теле появились язвы, похожие на проказу. Князя пытались вылечить известные врачи, но никому не удалось это сделать. Услышав, что в Рязанском крае немало искусных лекарей, муромский правитель решает ехать туда. В поисках целителей княжеский слуга забрёл в село Ласково, в дом пчеловода. Слуга увидел девушку: она ткала картину. Отрок отнесся к деве несерьезно и попросил позвать хозяев дома. Девица, видя такое отношение, стала говорить загадками. Слугу удивила мудрость Февронии, и он рассказал, что ищет целителя для заболевшего господина. Феврония сказала отроку: «Если бы кто-нибудь взял твоего князя себе, тот мог бы вылечить его». Слуга возмутился таким словам девушки. Но, вернувшись к господину, всё ему подробно рассказал. Благоверный князь Пётр повелел отвезти его к Февронии. Увидев князя, девушка сказала ему: «Я хочу излечить тебя, но награды не требую. Вот тебе слово мое: если я не стану супругой твоей, то не пристало мне и лечить тебя». Князь Пётр соглашается взять Февронию в жёны, если исцелится, вовсе не собираясь этого делать. Девушка просит больного искупаться в бане и приготавливает мазь из хлебной закваски. По совету целительницы князь намазывает лекарством все язвы, кроме одной. На следующий день его тело полностью очищается. Князь посылает дочери древолаза дары, но не выполняет своё обещание жениться. Вскоре после возвращения Петра в Муром он снова заболевает. Правитель приезжает к Февронии, просит прощения и дает твердое слово взять ее в жёны — князь поправляется и женится на простой крестьянке.

Бунт бояр

После смерти брата Павла Пётр начинает править Муромом. Правление молодого правителя и его молодая жена не понравились дворянам. Бояре решили свергнуть князя с престола, а причиной являлась женитьба Петра на простолюдинке. Под давлением жён бояре приходят к князю и ставят ультиматум: или он отпускает от себя жену, или оставляет престол. Пётр, помня заповеди Господа, отказывается от княжества, оставаясь верным мужем и настоящим христианином. Супруги сели в лодку и уплыли из Мурома, оказавшись без средств к существованию. Феврония поддерживала мужа и говорила: «Не печалься, князь, — милостивый Бог не оставит нас в нищете». Вскоре в Муроме начались волнения и борьба за власть. Дворяне никак не могли поделить трон. Народ взбунтовался, гибли люди. Тогда бояре попросили князя и княгиню возглавить престол. Правление Петра и Февронии описывается как правдолюбивое, без суровой строгости, милостивое, без слабости. Была княгиня благочестива и умна, поддерживала мужа советами, участвовала в благотворительности. Оба жили по заповедям Господа.

Постриг в монахи

На склоне лет Пётр и Феврония посвятили себя монашеству. Они жили в разных монастырях, но переписывались между собой, молясь умереть в один день и час. Чтобы и после смерти не расставаться, они заранее завещали приготовить один гроб на двоих, где лишь тонкая стенка разделяла бы их. Как известно, благоверные князь и княгиня отошли к Господу в один день. При погребении завещание нарушили, Петра и Февронию положили отдельно друг от друга. Как же удивились монахи, когда на другой день супруги оказались вместе. По легенде, каждый раз, когда разделяли тела, супруги снова воссоединялись. И после мирской жизни Пётр и Феврония остались неразлучны. В наше время День святых Петра и Февронии приобрел особое значение. Строящиеся храмы и установленные памятники святым по городам России напоминают людям о духовной составляющей семейных ценностей. День семьи, любви и верности — это праздник, в который каждый вспомнит о том, как важно любить близких, помогать и поддерживать в сложных ситуациях. У нас есть яркий пример образцовой христианской семьи, история которой показывает, что, несмотря на жизненные трудности, главное, оставаться вместе и быть верными друг другу.

Как провести этот день

В День семьи, любви и верности в 2018 году в городе Муроме пройдет благотворительный фестиваль «Свет лучезарного ангела». Будут организованы тематические площадки и ярмарки. В этот день принято ходить в церковь: молиться за семью, просить о семейном благополучии, рождении детей и здоровье близких. У праздника семьи, любви и верности есть собственный атрибут — православные февроньки, на которых пишут прошение о семейном счастье. Если вы в этот день не планируете ехать в Муром или участвовать в праздновании в других городах, то просто проведите этот день вместе с домашними. Говорите о своих чувствах к ним, позаботьтесь о старшем поколении, повеселитесь с детьми, прогуляйтесь с мужем. Ведь для этого и существует праздник, чтобы провести время вместе, наслаждаясь моментом.

Послесловие

На самом деле с точки зрения семейных ценностей история Петра и Февронии выглядит довольно сомнительно. Все-таки и в брак они вступили при довольно странных обстоятельствах, и детей у них не было. Да и остаток жизни они предпочли прожить отдельно друг от друга. Но официальная трактовка праздника такова, и это не мешает нам с вами в этот день в очередной раз задуматься о наших собственных семейных ценностях и отметить его с хорошим настроением.