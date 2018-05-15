Нина Гуляева рассказала, как выхаживала Вячеслава Невинного после ампутации ног

Несколько лет она не могла решиться уйти от первого мужа: пыталась спасти его от алкогольной зависимости. Он молил на коленях не оставлять его — говорил, что умрет. Но Горюнов не хотел детей, а Нина желала этого всей душой.

Когда Невинный, влюбленный в актрису, сказал о том, что хочет ребенка, Нина решилась уйти от Горюнова.

Она сняла с подругой «двухкомнатную квартиру, куда в гости на новоселье пришел Невинный. А утром явился пьяный Горюнов, уже „наточивший нож“. Разводиться пришлось срочно: актриса была уже беременной.

Первый муж сильно переживал, а потом привез ей витамины — ящик антоновки. Жизнь впоследствии расставила все по своим местам, и так получилось, что впоследствии Невинный и Горюнов дружили всю жизнь.

Вскоре у Нины и Вячеслава родился сын — Вячеслав Невинный-младший. С одним из самых главных весельчаков советского кинематографа Гуляева прожила 44 года. Но потом на семью обрушилось несчастье: актер сильно заболел.

Тяжелая болезнь лишила его возможности двигаться, а потом и видеть. Это стало для актера настоящей трагедией. Он закрылся в квартире, отказывался от интервью, не общался с коллегами и друзьями. Рядом была только семья — сын и жена.

Вспоминая те тяжелые времена, когда Невинному ампутировали ноги, Нина Гуляева говорит, что не плакала — просто окаменела и делала все, что было нужно, как автомат.

В последние минуты его жизни по радио передавали песню „Лесной олень“. „Моя любимая“, — сказал Вячеслав, вздохнул, а выдохнуть уже не успел, вспоминает актриса.