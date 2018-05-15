В Нью-Йорке няня, зарезавшая «по приказу дьявола» детей топ-менеджера телеканала, осуждена пожизненно

Суд США вынес 14 мая приговор няне-доминиканке Йоселин Ортеге, которая признана виновной в двойном убийстве своих подопечных. Жертвами женщины-гастарбайтера стали малолетние дети одного из руководителей телеканала CNBC Кевина Крим и его жены Марины.

По решению суда 55-летняя обвиняемая Йоселин Ортега будет отбывать пожизненный срок заключения без права на условно-досрочное освобождение, передает

CTV News. Женщина безуспешно пыталась списать свою поступок на помешательство.

В суде женщина, не сдержав слез, выразила сожаление в связи с произошедшим и надежду, что никто не повторит ее судьбу.

Ортега не просто работала няней у супругов Крим, но фактически была членом семьи, ей полностью доверяли. В начале 2012 года Кевин и Марина переехали из Калифорнии в Нью-Йорк, поскольку глава семейства получил должность вице-президента на телеканале CNBC. Супруги сняли квартиру на втором этаже роскошного особняка рядом с Центральным парком, куда Марина ходила на прогулки. Женщина, которая ранее работала воспитателем в детском саду, также вела блог в интернете, в котором рассказывала о своем родительском опыте.

Няня помогала Марине управляться с тремя детьми, получая за это по 18 долларов в час. Отношения между женщинами были настолько хорошими, что на рождество 2011 года семейство гостило в доме у Йоселин в Доминикане. «Мы встретились со всей семьей Хоси (так Марина называла няню. — Прим. NEWSru.com )! Доминикана — замечательная страна», — писала Крим в блоге.

Вечером 25 октября 2012 года Марина Крим забрала свою трехлетнюю дочку Несси из бассейна и отправилась домой. Подходя к дому, женщина заметила темные окна в своей квартире. За дверью было тихо. Марина вошла в прихожую, включила свет и увидела трупы своих детей — шестилетней Люсии (Лулу) и двухлетнего Лео. В ванной истекала кровью няня, которую отправили в реанимацию с перерезанным горлом.

Эксперты пришли к выводу, что злоумышленница нанесла девочке более 30 ножевых ранений, поскольку она сопротивлялась. А ее младший брат Лео был убит пятью ударами ножа, писала

Соседи говорили, что не замечали в поведении няни, которая убила двух детей, а потом пыталась совершить самоубийство, ничего странного. «Она была спокойным нормальным человеком — очень любила детей, и с ней никогда не было никаких проблем. Но никогда не знаешь, что произойдет. Иногда люди просто сходят с ума», — рассказала

25-летняя Кения Гелао.

Известно, что мигрантка Йоселин Ортега проработала в семье Крим два года. При этом она завидовала Марине и ее материнскому счастью. По версии следователей, няня чувствовала вину перед своим сыном, которого в возрасте четырех лет оставила на воспитание сестры в Доминикане. Чтобы загладить вину, Йоселин перевезла 17-летнего сына в США и отдала его в частную школу, но средств на обучение не хватало. Ортегу хотели нанять в качестве домработницы друзья Марины, но это предложение оскорбило ее.

После ареста Ортега пыталась объяснить произошедшее психическим заболеванием. По словам женщины, у нее начались галлюцинации. Дьявол приказал няне убить детей, а потом покончить с собой, утверждала она. Расправившись с потерпевшими, Ортега стала ждать возвращения Марины, чтобы перед суицидом увидеть ее реакцию.

В суде перед вынесением приговора Марина сказала, что Йоселин не удалось разрушить ее семью и уничтожить детей Лулу и Лео. «Теперь они стали двумя звездами, которые всегда будут вести нас вперед», — пояснила мать убитых.

Ее муж Кевин добавил, что подсудимая является жестоким и опасным нарциссом. «Справедливо, что она будет гнить в камере как уродливая тень ярких звезд Лулу и Лео», — сказал отец погибших.

После трагедии супруги Крим создали благотворительный фонд Lulu & Leo, который помогает детям из неблагополучных семей. В 2014 году эта организация оказала поддержку 2300 детям. Также в семье Марины и Кевина родились еще двое детей — Феликс и Линус.