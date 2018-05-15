Ещё
В Нью-Йорке няня, зарезавшая «по приказу дьявола» детей топ-менеджера телеканала, осуждена пожизненно
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Нью-Йорке няня, зарезавшая «по приказу дьявола» детей топ-менеджера телеканала, осуждена пожизненно 

Newsru.com 38 минут назад
Фото: Newsru.com
Суд США вынес 14 мая приговор няне-доминиканке Йоселин Ортеге, которая признана виновной в двойном убийстве своих подопечных. Жертвами женщины-гастарбайтера стали малолетние дети одного из руководителей телеканала CNBC Кевина Крим и его жены Марины.
По решению суда 55-летняя обвиняемая Йоселин Ортега будет отбывать пожизненный срок заключения без права на условно-досрочное освобождение, передает
CTV News. Женщина безуспешно пыталась списать свою поступок на помешательство.
В суде женщина, не сдержав слез, выразила сожаление в связи с произошедшим и надежду, что никто не повторит ее судьбу.
Ортега не просто работала няней у супругов Крим, но фактически была членом семьи, ей полностью доверяли. В начале 2012 года Кевин и Марина переехали из Калифорнии в Нью-Йорк, поскольку глава семейства получил должность вице-президента на телеканале CNBC. Супруги сняли квартиру на втором этаже роскошного особняка рядом с Центральным парком, куда Марина ходила на прогулки. Женщина, которая ранее работала воспитателем в детском саду, также вела блог в интернете, в котором рассказывала о своем родительском опыте.
Няня помогала Марине управляться с тремя детьми, получая за это по 18 долларов в час. Отношения между женщинами были настолько хорошими, что на рождество 2011 года семейство гостило в доме у Йоселин в Доминикане. «Мы встретились со всей семьей Хоси (так Марина называла няню. — Прим. NEWSru.com)! Доминикана — замечательная страна», — писала Крим в блоге.
Вечером 25 октября 2012 года Марина Крим забрала свою трехлетнюю дочку Несси из бассейна и отправилась домой. Подходя к дому, женщина заметила темные окна в своей квартире. За дверью было тихо. Марина вошла в прихожую, включила свет и увидела трупы своих детей — шестилетней Люсии (Лулу) и двухлетнего Лео. В ванной истекала кровью няня, которую отправили в реанимацию с перерезанным горлом.
Эксперты пришли к выводу, что злоумышленница нанесла девочке более 30 ножевых ранений, поскольку она сопротивлялась. А ее младший брат Лео был убит пятью ударами ножа, писала
"Комсомольская правда"
Соседи говорили, что не замечали в поведении няни, которая убила двух детей, а потом пыталась совершить самоубийство, ничего странного. «Она была спокойным нормальным человеком — очень любила детей, и с ней никогда не было никаких проблем. Но никогда не знаешь, что произойдет. Иногда люди просто сходят с ума», — рассказала
25-летняя Кения Гелао.
Известно, что мигрантка Йоселин Ортега проработала в семье Крим два года. При этом она завидовала Марине и ее материнскому счастью. По версии следователей, няня чувствовала вину перед своим сыном, которого в возрасте четырех лет оставила на воспитание сестры в Доминикане. Чтобы загладить вину, Йоселин перевезла 17-летнего сына в США и отдала его в частную школу, но средств на обучение не хватало. Ортегу хотели нанять в качестве домработницы друзья Марины, но это предложение оскорбило ее.
После ареста Ортега пыталась объяснить произошедшее психическим заболеванием. По словам женщины, у нее начались галлюцинации. Дьявол приказал няне убить детей, а потом покончить с собой, утверждала она. Расправившись с потерпевшими, Ортега стала ждать возвращения Марины, чтобы перед суицидом увидеть ее реакцию.
В суде перед вынесением приговора Марина сказала, что Йоселин не удалось разрушить ее семью и уничтожить детей Лулу и Лео. «Теперь они стали двумя звездами, которые всегда будут вести нас вперед», — пояснила мать убитых.
Ее муж Кевин добавил, что подсудимая является жестоким и опасным нарциссом. «Справедливо, что она будет гнить в камере как уродливая тень ярких звезд Лулу и Лео», — сказал отец погибших.
После трагедии супруги Крим создали благотворительный фонд Lulu & Leo, который помогает детям из неблагополучных семей. В 2014 году эта организация оказала поддержку 2300 детям. Также в семье Марины и Кевина родились еще двое детей — Феликс и Линус.
Убийство Лулу и Лео побудило французскую писательницу и журналистку марокканского происхождения Лейлу Слимани написать роман «Сладкая песня», опубликованный в 2016 году и переведенный за два года на 18 языков. За это произведение Слимани получила премию Гонкура. В США роман известен под названием «Идеальная няня».
Newsru.com: последние новости
В Судане 19-летнюю девушку, изнасилованную мужем после свадьбы, приговорили к казни за его убийство Эстонского астролога, предсказавшего крах СССР, обвинили в сексуальных домогательствах В Италии охранник убил жену-украинку вскоре после свадьбы и застрелился
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дапкунайте смутила отсутствием бюстгальтера14
Этот тест пройдут только самые смекалистые
Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью32
Гагарина показала фото топлес36
Как выглядят самые богатые женщины в мире8
Новости партнеров
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
01:00
Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью
Звёзды
05:47
Какие звезды шокируют видом без макияжа
Звёзды
03:26
Дапкунайте смутила отсутствием бюстгальтера
Звёзды
05:21
Как яблоки защищают от рака и анемии
Еда Здоровье
05:01
Как актёры умудряются не стареть
Звёзды
05:39
Звёзды, которые потратили уйму денег на пластику
Звёзды
11:12
Почему овощи и фрукты меняются до неузнаваемости
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение