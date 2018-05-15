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В Россию вернутся карточки на продукты
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В Россию вернутся карточки на продукты
News.ru
1 час назад
Женский форум
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Кубанские Новости
В России подготовили проект программы продовольственной помощи. Если такое решение будет принято, в стране введут еду по карточкам уже в 2019 году.
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