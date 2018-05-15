Женщина поджарила любовника на барбекю и угостила соседей

Получившую 65 лет тюрьмы американку Келли М. Кокран приговорили к очередному сроку за чудовищную расправу с любовником. Оказалось, что она также убила своего мужа и ещё девять человек.