Лето зовет заниматься спортом

На портале «Активный гражданин» проходит голосование за виды бесплатных тренировок на свежем воздухе, которые будут проводиться этим летом в округах. Заниматься спортом в компании, безусловно, веселее. Но можно тренироваться и самостоятельно.

Теплое время года хорошо подходит для тех, кто долго искал повод заняться спортом. Ведь теперь это можно делать не в душной квартире, а на свежем воздухе. А учитывая, что скоро начнутся летние каникулы, мамы и папы могут взять с собой на тренировки детей, бабушки и дедушки — внуков.

Но к занятиям спортом, как и к любому серьезному делу, нужно подготовиться. Как это сделать, рассказал доктор медицинских наук, главный специалист Москвы по спортивной медицине, заслуженный врач РФ Зураб Орджоникидзе

— Прежде всего необходимо пройти медобследование. К сожалению, проблемы со здоровьем, препятствующие или ограничивающие спортивную активность, встречаются в любом возрасте. Наращивать нагрузки следует постепенно, шаг за шагом. Начинать занятия необходимо с растягиваний, хорошей разминки. Примерно за час до начала занятий можно съесть шоколадку или сладкое печенье. А вот в процессе тренировки необходимо пить воду — но только небольшими глотками. И следите за биоритмами: заканчивать спортивную активность нужно минимум за 3 часа до сна.

ВЫБИРАЙ И ПРОБУЙ

Москвичам предлагаются десятки вариантов спортивных активностей. Занятия по некоторым из них в теплое время проводятся в столичных парках. Причем бесплатно.

Скандинавская ходьба

Занятия по скандинавской ходьбе проводятся по особой технике, со специальными палками. От интенсивности шага зависит общая нагрузка. Темп ходьбы увеличивается по мере тренировок.

Лечебная гимнастика

Существует несколько видов. Лечебная гимнастика может быть дыхательной, на растяжку и расслабление, коррекцию осанки. Включает комплекс упражнений, которые зависят от состояния здоровья.

Пилатес

Система физических упражнений, придуманная немецким врачом. Один из главных принципов — плавность движений. Акцент во время занятия делается на правильное дыхание, координацию движений.

Развивает гибкость, пластичность тела, позволяет выровнять осанку. Занятия комплексные, тренируют, укрепляют все виды мышц. Система дыхательных практик нормализует работу нервной системы.

Цигун

Комплекс оздоровительных упражнений, родом из Китая. В основе методики — статические упражнения. Человек принимает нужную позу и концентрируется на дыхании. Упражнения выполняются плавно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Егорова, психолог:

— Определите, что конкретно вы хотите получить от занятий спортом. Составьте план тренировок и не откладывайте их начало в долгий ящик. И отсутствие новой экипировки — не повод медлить. Главное начать, а вещи докупите позже. Конечно, заниматься спортом веселее в компании, но и в одиночку можно добиться желаемого эффекта.

КСТАТИ

Большинство олимпийских рекордов, по статистике, спортсмены устанавливали после обеда. Именно поэтому удачным временем для тренировок, которые дают наибольший эффект, считается период с 16:00 до 19:00.