Ещё
Почему эскимосы не едят грибы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему эскимосы не едят грибы 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Ареал проживания эскимосов охватывает Чукотку, Гренландию, а также северные районы США и Канады, относятся к так называемым микофобам. Иными словами, они принадлежат к народам, испытывающим неприязнь и отвращение к грибам.
Мифология
Запрет на употребление в пищу грибов берёт своё начало в эскимосских верованиях, где этот продукт связан с потусторонним миром мёртвых, посредством которого чёрт слушает, что происходит у живых.
Причисляя их к гнилым растительным объектам, эскимосы полагают, что грибы вырастают там, куда упали метеоры, которые, в свою очередь, являются экскрементами звезд. Они не считают, возможным есть, то, что зародилось на испачканном небесами кусочке земли.
Шаманизм
Вместе с тем грибы всегда присутствовали в атрибутике шаманов, которые использовали их в своих магических ритуалах. На традиционном облачении ведуна всегда изображалось Вселенское древо, на ветвях которого покоятся миры живых, мёртвых и божеств, а у основания непременно растут грибы.
Съев запретное растение, жрец впадал в транс и мог совершать путешествия в иные миры, общаясь с духами умерших соплеменников. Фантомы вели его через пропасти и болота в Долину предков, состоящую из кругов покойников: умерших своей смертью стариков и молодых, сгоревших и утопленников. Порой для достижения пограничного состояния шаманы пили мочу оленей, накормленных мухоморами.
Лекарство
Кроме того, эскимосские жрецы использовали грибы для создания целебных зелий и препаратов. Для этих целей более всего подходил ложный трутовик, который собирали, сушили, а затем сжигали, поскольку в ход шёл только пепел гриба.
Смешав его с тёртыми листьями табака, эскимосы получали жевательную смесь игмик, которую употребляло всё взрослое население, включая беременных женщин.
Не боялись шаманы применять в традиционной медицине красный мухомор, лечебные средства с добавлением которого, поднимали тонус, снимали усталость и способствовали нормализации психического и нервного состояния организма.
Генетика
Генетики объясняют неприязнь эскимосов к «чёртовым ушам» особенностью жизни на Крайнем Севере, где из-за малой доли употребления природных сахаров замедляется активность энзимов и наблюдается дефицит специфического фермента кишечной трегалазы, отвечающей за усвояемость грибов. Ввиду этого здоровый эскимос после принятия в пищу гриба сразу же ощутит интенсивную боль в животе, сопряженную со вздутием. Кроме того, у него может обнаружиться одышка, тахикардия, потливость, рвота и диарея, которые пройдут только спустя 3-4 часа после приёма запрещённого продукта питания.
Кириллица: последние новости
Какие «уроды» были на Руси Кто заставил жениться Суворова Как сиесту проводили в России
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Этот тест пройдут только самые смекалистые
Гагарина показала фото топлес39
Жизнь и смерть самой красивой девушки в мире23
Как выглядят самые богатые женщины в мире8
Какие знаки Зодиака самые горячие в постели
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
01:00
Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью
Звёзды
05:47
Какие звезды шокируют видом без макияжа
Звёзды
03:26
Дапкунайте смутила отсутствием бюстгальтера
Звёзды
05:21
Как яблоки защищают от рака и анемии
Еда Здоровье
05:01
Как актёры умудряются не стареть
Звёзды
05:39
Звёзды, которые потратили уйму денег на пластику
Звёзды
11:12
Почему овощи и фрукты меняются до неузнаваемости
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение