Огни ночного города и любимая книга Марины Хлебниковой

Сегодня рецептом своего идеального вечера с читателями «ВМ» поделится певица Марина Хлебникова

Есть два вечера: после работы и во время отдыха, считает артистка.

— После ударного труда, конечно, хочется расслабиться — сходить на концерт, пообщаться с друзьями, — говорит Марина Хлебникова. — Или просто проехать по вечернему городу. Центр утопает в огнях — это потрясающее зрелище…

Вечер в отпуске певица предпочитает проводить на морском берегу с хорошей книгой в руках:

— Я люблю разноплановую литературу — и историческую, и детективы, и романы, и фэнтези, и классику…

С особой теплотой Марина Хлебникова вспоминает вечера в детстве:

— Мы с друзьями обожали играть в бадминтон. Нас было не загнать домой! А после заката солнца мы с семьей и друзьями любили собраться за настольными играми. А когда я была совсем маленькой, по выходным я ложилась с мамой, и перед сном она загадывала мне загадки. Это одни из самых счастливых воспоминаний в моей жизни. Знаете, хороший вечер тот, что дарит улыбки!

КСТАТИ

Атмосферу уюта в доме Марины Хлебниковой создает ее коллекция. Певица собирает мягкие игрушки. Ковер из плюшевых зверей, количество которых увеличивается после каждого концерта, украшает стену в ее квартире. Особое место в собрании занимают игрушки-собачки Мягушка, Гандус и Пандус.