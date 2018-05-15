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Огни ночного города и любимая книга Марины Хлебниковой
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Огни ночного города и любимая книга Марины Хлебниковой 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня рецептом своего идеального вечера с читателями «ВМ» поделится певица Марина Хлебникова.
Есть два вечера: после работы и во время отдыха, считает артистка.
— После ударного труда, конечно, хочется расслабиться — сходить на концерт, пообщаться с друзьями, — говорит Марина Хлебникова. — Или просто проехать по вечернему городу. Центр утопает в огнях — это потрясающее зрелище…
Вечер в отпуске певица предпочитает проводить на морском берегу с хорошей книгой в руках:
— Я люблю разноплановую литературу — и историческую, и детективы, и романы, и фэнтези, и классику…
С особой теплотой Марина Хлебникова вспоминает вечера в детстве:
— Мы с друзьями обожали играть в бадминтон. Нас было не загнать домой! А после заката солнца мы с семьей и друзьями любили собраться за настольными играми. А когда я была совсем маленькой, по выходным я ложилась с мамой, и перед сном она загадывала мне загадки. Это одни из самых счастливых воспоминаний в моей жизни. Знаете, хороший вечер тот, что дарит улыбки!
КСТАТИ
Атмосферу уюта в доме Марины Хлебниковой создает ее коллекция. Певица собирает мягкие игрушки. Ковер из плюшевых зверей, количество которых увеличивается после каждого концерта, украшает стену в ее квартире. Особое место в собрании занимают игрушки-собачки Мягушка, Гандус и Пандус.
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