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«Это опасно для здоровья» — Росконтроль оценил качество сарделек
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«Это опасно для здоровья» — Росконтроль оценил качество сарделек 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Росконтроль проверил качество пяти известных российских брендов колбасных изделий. Оказалось, что самые популярные в стране производители сарделек, пытаясь сэкономить, изготавливают продукцию с нарушениями. Об этом телеканалу «360» сообщил представитель в некоммерческой организации.
В частности, Росконтроль взял образцы продукции брендов «Микоян», «Рублевский», «Мясной дом Бородина», «Дымов» и «Ближние горки».
По результатам проверки оказалось, что в трех образцах из пяти были обнаружены компоненты не заявленные в составе. Так, в сардельках «Микоян», «Рублевский» и «Мясной дом Бородина» нашли большое количество мяса птицы. Это оценивается как признаки фальсификации. Проверка осуществлялась гистологическим методом микроструктурного анализа и ДНК анализом.
Особо специалисты отметили низкое качество добавленного мяса птицы. Производители добавили мясо курицы механической обвалки, о чем свидетельствуют присутствие частиц костной ткани и хрящей. Наряду с этим в продукцию «Микоян» и «Рублевский» добавили влагоудерживающие вещества. По словам специалиста, таким образом производители пытались добавить продукту веса и нажиться за счет потребителей.
В еще одном образце признаков явных фальсификации не было, однако по микробиологическим показателям результаты оказались неудовлетворительными. В сардельках «Дымов» специалисты обнаружили опасные анаэробные бактерии. Такой продукт, по словам Росконтроля, является небезопасным.
Последний образец «Ближние горки» не выявил фальсификации, однако имеет признаки недоброкачественности: посторонний запах, привкус окисленного жира. Этот продукт также не соответствует требованиям. Специалисты также нашли в составе колбасного изделия соевую муку вместо указанного соевого белка.
Ранее Росконтроль подвел итоге тестирования отечественных пломбиров в стаканчике. Как отметили в ведомстве, нарушения безопасности в молочных продуктах встречаются довольно часто, но мороженое является исключением, поскольку хранится в замороженном виде. В процессе испытаний в одном из пломбиров были выявлены бактерии группы кишечной палочки.
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