Ещё
Росконтроль обнаружил в сардельках опасные бактерии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Росконтроль обнаружил в сардельках опасные бактерии 

Ридус 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Проверив качество колбасных изделий пяти популярных российских брендов, Росконтроль выявил существенные нарушения.
Специалисты оценили качество сарделек, которые производят «Микоян», «Рублевский», «Мясной дом Бородина», «Дымов» и «Ближние горки».
В итоге в трех образцах из пяти были обнаружены компоненты, не заявленные в составе. Большое количество мяса птицы, найденное в сардельках «Микоян», «Рублевский» и «Мясной дом Бородина», расценивается как признаки фальсификации.
По результатам проверки, которая осуществлялась гистологическим методом микроструктурного анализа и ДНК анализа, было выявлено низкое качество добавленного мяса птицы. Это оказалось мясо курицы механической обвалки, о чем свидетельствуют присутствие частиц костной ткани и хрящей.
Кроме того, в сардельки «Микоян» и «Рублевский» были добавлены влагоудерживающие вещества. Таким способом производители пытались увеличить вес продукта и нажиться за счет потребителей, сообщили телеканалу «360» в некоммерческой организации.
В двух остальных образцах фальсификации не было выявлено, однако в сардельках «Дымов» специалисты обнаружили опасные для здоровья анаэробные бактерии.
Сардельки «Ближние горки» тоже не соответствует требованиям, поскольку имеют признаки недоброкачественности: посторонний запах и привкус окисленного жира. Помимо этого, вместо указанного в составе колбасного изделия соевого белка оказалась соевая мука.
Ранее опасные бактерии были найдены в пельменях российских производителей.
Ридус: последние новости
Западные СМИ опубликовали 8 стран, в которых следует искать невесту Дочь российского олигарха пожаловалась на стресс в эконом-классе самолета «Смысла жизни нет»: письмо девушки на Facebook собрало 16 тысяч лайков
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Этот тест пройдут только самые смекалистые
Гагарина показала фото топлес40
Жизнь и смерть самой красивой девушки в мире23
Почему нельзя готовить в алюминиевой фольге6
Как выглядят самые богатые женщины в мире10
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
01:00
Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью
Звёзды
05:47
Какие звезды шокируют видом без макияжа
Звёзды
03:26
Дапкунайте смутила отсутствием бюстгальтера
Звёзды
05:21
Как яблоки защищают от рака и анемии
Еда Здоровье
05:01
Как актёры умудряются не стареть
Звёзды
05:39
Звёзды, которые потратили уйму денег на пластику
Звёзды
11:12
Почему овощи и фрукты меняются до неузнаваемости
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение