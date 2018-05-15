Росконтроль обнаружил в сардельках опасные бактерии

Проверив качество колбасных изделий пяти популярных российских брендов, Росконтроль выявил существенные нарушения.

Специалисты оценили качество сарделек, которые производят «Микоян», «Рублевский», «Мясной дом Бородина», «Дымов» и «Ближние горки».

В итоге в трех образцах из пяти были обнаружены компоненты, не заявленные в составе. Большое количество мяса птицы, найденное в сардельках «Микоян», «Рублевский» и «Мясной дом Бородина», расценивается как признаки фальсификации.

По результатам проверки, которая осуществлялась гистологическим методом микроструктурного анализа и ДНК анализа, было выявлено низкое качество добавленного мяса птицы. Это оказалось мясо курицы механической обвалки, о чем свидетельствуют присутствие частиц костной ткани и хрящей.

Кроме того, в сардельки «Микоян» и «Рублевский» были добавлены влагоудерживающие вещества. Таким способом производители пытались увеличить вес продукта и нажиться за счет потребителей, сообщили телеканалу «360» в некоммерческой организации.

В двух остальных образцах фальсификации не было выявлено, однако в сардельках «Дымов» специалисты обнаружили опасные для здоровья анаэробные бактерии.

Сардельки «Ближние горки» тоже не соответствует требованиям, поскольку имеют признаки недоброкачественности: посторонний запах и привкус окисленного жира. Помимо этого, вместо указанного в составе колбасного изделия соевого белка оказалась соевая мука.

Ранее опасные бактерии были найдены в пельменях российских производителей.