Опять пополнение: в обезьяньих семьях Новосибирского зоопарка появились детёныши

В Новосибирском зоопарке родилась двойня в семействе эдиповых тамаринов — в основном с малышами нянчится отец.

Как сообщает сайт Новосибирского зоопарка, в вольере эдиповых тамаринов сейчас разворачиваются трогательные семейные сцены. «Представители семейства игрунковых известны своими превосходными родительскими качествами. Малышам уже исполнился месяц, но, как и в первые дни жизни, о них заботятся все старшие родственники», — сообщается на сайте зоопарка.

Также в зоопарке отмечают, что двойня эдиповых тамаринов юбилейная — ровно 20 лет назад, в 1998 году, обезьяны дали первое потомство в Новосибирске.

«Как и в случае той первой двойни и всех последующей малышей сотрудники зоопарка отмечают безукоризненное поведение отцов семейства. У эдиповых тамаринов самцы не только всячески помогают растить малышей, но и заботятся о кормящих самках и старших детях. Забота выражается в том, что самец приносит им угощения. Малышей же папы носят на себе, отдавая их матери на время кормления», — отмечают в зоопарке.

Кроме того, в Новосибирском зоопарке двойнями пополнились семейства красноруких тамаринов и игрунков обыкновенных. У этих видов родительские обязанности делятся поровну между самцом и самкой. В зоопарке отмечают, что первая пара игрунков обыкновенных прибыла в Новосибирск в 1988 году из Финляндии и именно с них началась коллекция игрунковых.

«Одним из последних пополнений коллекции стали краснорукие тамарины. Новосибирский зоопарк получил их в 2013 году. Они быстро освоились на новом месте и регулярно размножаются. В конце марта у красноруких тамаринов родилась двойня. На родительских спинах они проводят все меньше времени, предпочитая играть друг с другом и самостоятельно изучать вольер», — сообщается на сайте зоопарка.

Недавно стало известно, что сотрудники Новосибирского зоопарка стали приёмными родителями для кенгуру, красного вари и сенегальского галаго.