Трава не проросла: во дворе Ярославля «завял» проект с экопарковкой

Это был красивый и стильный проект для городского двора — экопарковка. Такую создали у дома № 11 по проспекту Ленина. Но, увы, проект «завял».

— Печальная и всеми забытая экопарковка. В прошлом году часть парковки оккупировал подрядчик по капремонту дома, поставив вагончик и разместив склад стройматериалов. Сейчас, судя по фото, подрядчик ушёл, всё бросил. Кто, наконец, разберется с этой горе-парковкой? — спрашивает ярославец Валерий Галашин в группе «Дороги Ярославля» на Facebook.

Кстати, строили экопарковку в 2016 году. Но, по-мнению Валерия Галашина, сэкономили на материалах, подложив садовый каркас и засыпав его землёй. Трава сквозь него попросту не прорастает при такой нагрузке, которая есть от машин во дворе. Кстати, обустройство таких экопарковок называли «пилотным проектом».

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