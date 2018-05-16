Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «золотого» состава реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко

Анастасия Дашко не ведет соцсети. После скандала с мошенничеством, экс-участница реалити отсидела в тюрьме, откуда досрочно вышла в 2015 году. С тех пор она пропала с радаров. Но несколько часов назад Ольга Солнце опубликовала в своем Instagram совместное фото с Дашко.

Совместное фото бывших участниц «золотого» состава реалити вызвало ажиотаж среди поклонников. В комментариях фолловеры обсуждают внешность Дашко, а также интересуются, чем сейчас живет Анастасия. Солнце написала, что у Дашко есть семья и любимая работа. Напомним, после освобождения Анастасия вышла замуж, а через год родила сына.

А кто был твоим любимчиком из того периода реалити?

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Фото:Instagram, YouTube