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Стало известно о судьбе отсидевшей за мошенничество звезды «Дома-2»
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Стало известно о судьбе отсидевшей за мошенничество звезды «Дома-2» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Фанатов «Дома-2» давно интересовал вопрос, что сталось с экс-участницей проекта Анастасией Дашко и как она выглядит: девушка исчезла из поля зрения, да и найти ее через соцсети у поклонников не было шанса, так как она нигде не зарегистрирована.
К счастью для них, у Дашко сохранились приятельские отношения со своей коллегой по телестройке Ольгой Солнце (Николаевой). Именно она и поделилась свежим снимком, на котором снята вместе с подругой. Подписчики тут же засыпали ее вопросами о том, как поживает Анастасия и что с ней стало после того, как она освободилась из мест не столь отдаленных. Оказалось, что у девушки все сложилось как нельзя лучше: у нее есть любимая семья, она нашла хорошую работу и счастлива.
Фанаты пришли в восторг от того, насколько прекрасно выглядит Дашко, хотя ей пришлось пережить нелегкие времена. Снимок не прошел мимо внимания и Сэма Селезнева, который во время участия в телестройке ухаживал за Анастасией. Он отметил, что самым важным является то, чтобы девушка была счастлива, пишет сайт Dni.ru.
Напомним, что после ухода из «Дома-2» Дашко вернулась к себе в Екатеринбург. Там она занялась бизнесом, но в 2012 году ее отдали под суд по обвинению в мошенничестве. Спустя три года девушку досрочно выпустили, и она начала жизнь с чистого листа.
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