«Лицо — это чистый лист бумаги»: косметика превратила китаянку в Мону Лизу

Бьюти-блогерша Хе (He Yuya) с помощью косметики изобразила на своем лице два знаменитых портрета Леонардо да Винчи — Мону Лизу и Даму с горностаем. Видеозапись того, как она наносила макияж Моны Лизы, собрала более 20 миллионов просмотров на платформе Dou Yin и 800 тысяч просмотров на Miaopai.

Талантливой визажистке 27 лет, она живет в Чунцине. Нарисовать на себе Мону Лизу девушке в шутку предложили подписчики, и она согласилась.

Хе не ожидала, что ролик станет так популярен.

Увидев реакцию на видео с Моной Лизой, китаянка продолжила тему да Винчи портретом Дамы с горностаем.

Ранее визажистка перевоплощалась в реально существующих знаменитостей. «Как только вы взглянете на свое лицо как на чистый лист бумаги, перед вами откроются бесчисленные возможности», — говорит она.

Видео, на котором девушка делает из себя певицу Тейлор Свифт, собрало 390 тысяч просмотров. И это несмотря на то, что Хе не единственная в Китае перевоплощается в западных знаменитостей: тем же самым занимается Ван Цзявен из города Ченду, и Тейлор Свифт в числе ее работ тоже есть.

Каждое такое перевоплощение занимает от четырех до шести часов. Среди других работ Хе — макияж, изображающий тайваньскую певицу Терезу Тенг, любимую исполнительницу ее матери.

В образе Тильды Суинтон.

Подражание Селене Гомес.