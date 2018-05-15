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«Лицо — это чистый лист бумаги»: косметика превратила китаянку в Мону Лизу
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«Лицо — это чистый лист бумаги»: косметика превратила китаянку в Мону Лизу 

Bigpicture.ru 48 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Бьюти-блогерша Хе (He Yuya) с помощью косметики изобразила на своем лице два знаменитых портрета Леонардо да Винчи — Мону Лизу и Даму с горностаем. Видеозапись того, как она наносила макияж Моны Лизы, собрала более 20 миллионов просмотров на платформе Dou Yin и 800 тысяч просмотров на Miaopai.
Daily Mail
Талантливой визажистке 27 лет, она живет в Чунцине. Нарисовать на себе Мону Лизу девушке в шутку предложили подписчики, и она согласилась.
Хе не ожидала, что ролик станет так популярен.
Увидев реакцию на видео с Моной Лизой, китаянка продолжила тему да Винчи портретом Дамы с горностаем.
Ранее визажистка перевоплощалась в реально существующих знаменитостей. «Как только вы взглянете на свое лицо как на чистый лист бумаги, перед вами откроются бесчисленные возможности», — говорит она.
Видео, на котором девушка делает из себя певицу Тейлор Свифт, собрало 390 тысяч просмотров. И это несмотря на то, что Хе не единственная в Китае перевоплощается в западных знаменитостей: тем же самым занимается Ван Цзявен из города Ченду, и Тейлор Свифт в числе ее работ тоже есть.
Каждое такое перевоплощение занимает от четырех до шести часов. Среди других работ Хе — макияж, изображающий тайваньскую певицу Терезу Тенг, любимую исполнительницу ее матери.
В образе Тильды Суинтон.
Подражание Селене Гомес.
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