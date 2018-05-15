Почему Дженнифер Энистон и ещё 10 звёзд отказываются вести соцсети?

Человек без аккаунтов в соцсетях, как телефон с кнопками — практически невозможен в современном мире. Однако среди звёзд есть те, которые не хотят ежедневно делиться с фанатами своими мыслями и кадрами из жизни (представляем, сколько денег они теряют на рекламе косметики и продуктов питания) по разным причинам. Многие из них поднимают философские вопросы ­— о них наша подборка.

Актриса, исполнившая роль Чёрной Вдовы, не горит желанием делиться своей личной жизнью в интернете. «У меня нет аккаунта в Фейсбук и Твиттер», — сказала однажды Скарлетт изданию The Huffington Post.

И я не знаю, как отношусь к этой идее: «Сейчас я обедаю и я хочу, чтобы все знали, что я сейчас обедаю». Я предпочитаю не раскрывать детали своей повседневной жизни.

Фотография: Legion-Media Скарлетт Йоханссон

Джейк Джилленхол

Актёра невероятно расстраивает тот факт, что люди стали реже общаться друг с другом.

Мы все поглощены нашими смартфонами. Мы все смотрим вниз, когда сидим в соцсетях. Никто не смотрит наверх. Я отношусь к этому явлению очень серьёзно. Это пугает.

Фотография: Legion-Media Джейк Джилленхол

Лоуренс — одна из величайших голливудских звёзд современности, но вы не можете проследить за каждым её шагом, потому что её нет в соцсетях. «Идея о Твиттере немыслима для меня. Если вы увидите Инстаграм-, Фейсбук— или Твиттер-аккаунт, утверждающий, что это я — знайте, что это фейк», — сказала знаменитость.

Я никогда там не зарегистрируюсь. Мне вполне достаточно обычной электронной почты.

Дженнифер Лоуренс

Когда «Бранджелина» ещё существовала, Питт и Джоли в один голос говорили, что они на «вы» с техникой и уж тем более с соцсетями.

Это за гранью нашего понимания.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Уверены, что у актёра « Гарри Поттера » была бы огромная армия фолловеров, но сам Дэниел не понимает желания своих коллег регистрироваться в Твиттер.

Я думаю, что Твиттер — это хорошо для определенных вещей и людей. Но я не знаю, почему все, кто находятся со мной на одной ступени, хотят заниматься этим.

Фотография: Legion-Media Дэниел Рэдклифф

Звезда « Ла-Ла Ленда » не в клане поклонников онлайн-общения с фанатами.

Мне кажется, что сегодня каждый знает, что такое популярность. Каждый культивирует свою жизнь в Инстаграм и других медиа.

Фотография: Legion-Media Эмма Стоун

Обладатель премии «Оскар» не стесняется говорить о своей нелюбви к социальным сетям и критиковать звёзд, которые в них зарегистрированы.

Я считаю слабоумными тех знаменитостей, которые заводят Твиттер. Это просто тупо, — признался отец близнецов журналу Esquire.

Джордж Клуни

Оскароносная актриса считает, что соцсети полны лжи. «Мы не транслируем всю правду нашей жизни», — сказала Сандра изданию The Times.

Вы же не сделаете селфи, когда кричите на ребёнка.

Актриса также уверяет, что мы никогда не увидим её селфи: «Я ненавижу делать селфи и никогда не сделаю и уж тем более не опубликую это».

Фотография: Legion-Media Сандра Буллок

Бесполезно искать в Инстаграм и Милу Кунис. «То, что я делаю, и кто я есть на самом деле — это две разные вещи. И для меня всегда было важно это разделять».

Я не хочу, чтобы люди строили обо мне мнение, заходя в мой дом без приглашения и когда им комфортно. По соображениям безопасности, это того не стоит. Я лучше оставлю свою личную жизнь личной.

Мила Кунис

Не сомневаемся, что если бы у Энистон была страничка в любой соцсети, то она бы делилась секретами своей красоты с фолловерами. Однако звезда сериала «Друзья» считает, что не справиться с такой нагрузкой. Однажды она вела страничку косметической линейки Living Proof и ей не понравилось.

Для меня это был стресс и каторга. Там много давления. Но для Кардашьян — это карьера!

Дженнифер Энистон