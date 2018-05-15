«Правила нужны для некрасивых». 8 признаков, что вы — нарцисс

Вероятно, вы знаете, кого считают нарциссами. Оказывается, таких людей около 6% из всего населения и большинство из них — мужчины. Подобные личности забоятся только о себе и думают, что лишь они достойны быть самыми интересными, талантливыми и привлекательными. Поговорим о тех тонких признаках по которым можно определить в себе человека-нарцисса.

Вы перебиваете людей во время разговора У нарциссов главная цель — выделиться и обратить на себя внимание. Им просто необходимо взять под контроль разговор. Вспомните, как часто вы можете оборвать другого человека на середине предложения, пытаясь вставить свою историю или ремарку. Вы не умеете слушать Как только собеседник все таки получил возможность поговорить, то нарцисс просто его не слышит. Он лишь ждет момента, когда история закончится, и он наступит его черед говорить. Нередко нарцисс игнорирует, отрицает или унижает собеседника и его мнение в разговоре. Знакомо?Вы не цените время других людей Бывало ли так, что вы просто решали отменить планы в последнюю минуту? Запомните, что нарциссы любят заставлять других людей ждать себя. Вы тратите много времени на редактирование своих фото Нарциссы всегда пытаются быть совершенными. Из-за социальных сетей в обществе появляется все больше нарциссизма. Однако некоторые особенно сосредоточены, пытаясь улучшить свой имидж на фото. Нарцисс должен быть уверен, что каждая фотография, которую он публикует — безупречна. Вы не справляетесь с критикой Как только о вас кто-то поднимает вопрос, вы сходите с ума? Нарциссы привыкли думать, что они лучше в той или иной сфере. И им особенно трудно слышать о своей неидеальности. Любая критика, которую они воспринимают, становится для таких людей угрозой для имиджа и самооценки. Вы играете роль жертвы Когда нарцисс получает критику, он ее не может адекватно воспринять. Как итог — такие люди обвиняют всех вокруг в своей «неполноценности» относительно какого-то вопроса. Правила вас не касаются Вы считаете, что большинство правил в обществе не относятся к вам и вы не желаете им следовать? Возможно, это в вас говорит чувство «быть выше всех остальных». Вы даете только тогда, когда что-то получаете взамен Вы постоянно ищете для себя выгоду в любом вопросе. Нарциссы никогда не будут что-либо делать, или дарить подарки если они не ждут что-то взамен. А когда помощь была оказана, вы не упустите шанса напомнить человеку, что с него должок. ​