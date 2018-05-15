Россияне стали больше интересоваться наукой

Чтобы выяснить, есть ли у современных детей интерес к науке, химик-технолог, аспирант РХТУ имени Менделеева, участница «Научных боев» «Политеха», куратор проектов музея «Экспериментаниум», волонтер от науки Дарья Мартюхова проведет урок химии у третьеклассников в одной из московских школ.

Пока химик расставляет ингредиенты для экспериментов, ребята заваливают ее вопросами. «Кислота расплавляет, расщепляет или вообще ничего не делает?», «Кто проводит химическую реакцию?», «А газировка полезная?», «Почему волосы встают дыбом если их потереть шариком?». Дарья обещает ответить на все вопросы, но для начала предлагает школьникам увидеть своими глазами один из признаков химической реакции — изменение цвета.

— Я буду использовать химические вещества, — рассказывает она, наливая в специальную емкость мутное вещество. — Первый ингредиент довольно опасный, называется щелочь, дома ею чистят засорившиеся трубы. Делать это можно только в перчатках, и только родителям. Второй ингредиент вам хорошо знаком — это глюкоза. Если смешать щелочь и глюкозу, мы не увидим изменения цвета. Но реакции в колбе идут. Для того чтобы их увидеть, нужен специальный помощник «индикатор». Ведущая добавляет порошок в третью колбу с водой, и она становится синей.

— А теперь добавим этот индикатор в колбу со щелочью и глюкозой, — Дарья переливает жидкости, и на глазах у изумленных третьеклашек цвет меняется на зеленый. Секунды, и зеленый превращается в красный, еще секунды, и цвет меняется на желтый.

— Вот это да! Опять изменилась! Для химии нет ничего невозможного! — третьеклассники в полном восторге. «Волшебная вода!» — кричат на задней парте.

Дарья говорит, что ей очень нравится зеленый, как же его вернуть? Есть два варианта: взболтать жидкость или перелить в другую колбу.

— Чтобы повернуть реакцию в обратную сторону, нам необходим кислород, — объясняет химик. — А где мы можем его найти?

— В воздухе, — отвечают ребята.

— Верно, — соглашается ведущая, — взбалтываем, трясем, наша жидкость насыщается кислородом, а цвета снова меняются: зеленый-красный-желтый.

"Волшебная вода" на научном языке называется химической реакцией «светофор».

— А вы проводили дома эксперименты с изменением цвета? — спрашивает химик. Ребята задумались. «Какого цвета белок у сырого яйца?» — уточняет Дарья. «Желтый! Белый!» — наперебой отвечают дети. «Бесцветный», — поправляет ведущая. «Каким стал белок, если вы сварили яйцо?» — «Белым!».

— Правильно, — хвалит Дарья, — произошла химическая реакция, в результате чего поменялся цвет.

Во время химической реакции может выделиться газ, с характерным запахом. Этот признак химической реакции можно увидеть, если открыть бутылку с газированной водой. В газированной воде есть угольная, лимонная и фосфорная кислота. Последняя, кстати, самая вредная.

"Угольная кислота — очень неустойчивая, хочет постоянно развалиться на воду и углекислый газ, — объясняет Дарья. — Когда вы открываете бутылку, вода остается, а газ улетучивается". Теперь ребята сами могут ответить на вопрос о пользе газировки — для детских зубов (как и для взрослых) вредна кислота, она разъедает эмаль. «Поэтому надо открыть и подождать пару минут, а потом пить», — советует химик.

Чтобы ответить на вопрос «что делает кислота», Дарья предлагает ребятам поучаствовать в эксперименте. Для этого нужно надуть воздушный шар и взять …корочку от апельсина.

В цедре апельсина содержатся разные химические вещества: эфирные масла, кислота.

"Они активно взаимодействуют с резиной, поэтому если вы надавите на корочку, поднесете к шарику и брызнете кислотой, получится очень веселый эксперимент", — рассказывает химик и на счет «два» командует всем брызнуть. Что тут началось! Шарики лопались один за другим, мальчишки визжали громче девчонок, всюду разлетались куски разноцветной резины. Урок прошел на «ура!».

компетентно

Долгое время интерес к науке едва тлел. Но, судя по данным исследования, сегодня все меняется. Известные столичные площадки привлекают рядовых граждан зрелищными лекциями, приглашают молодых ученых. Это возрождение научно-популярного жанра?

Дарья Мартюхова: Сейчас, действительно, происходит подъем научпопа, появляются небольшие видео, лектории, создаются сайты. Появляется очень много площадок, где собирается молодежь, наука снова выходит на большую сцену и объясняется для простого человека. Это становится модным. Зачастую такие лекции довольно сложны для тех, кто не имеет базового образования, но люди сидят, потому что это модно — сходить на научную лекцию, а потом написать пост в Facebook о своем увлечении. В СССР люди, далекие от науки, выписывали журналы, но они все-таки понимали, зачем они это делают и понимали, что там пишут. Сейчас это пока просто дань моде.

Президент РАН Александр Сергеев , кстати, тоже отметил этот растущий, пусть и пока только модный, интерес к научным новостям со стороны молодежи и пообещал привести в соцсети Академию наук.

Дарья Мартюхова: От соцсетей уже не избавиться, и если Академия наук придет в соцсети, это уже гарантия того, что там будет достоверный материал, на котором можно основываться, без популярного нынче в сети перевирания фактов.

Экспериментальный урок доказал, что дети сегодня интересуются не только гаджетами, но и серьезной наукой, к примеру, химией.

Дарья Мартюхова: Да, и интерес неподдельный. Сейчас для них создается много мультфильмов, пишется много литературы, зачастую не всегда качественной. Поэтому общение с ученым — это всегда дополнительная возможность задать дополнительный вопрос и выяснить истину, заодно попробовать себя в профессии, понять, что химия — это не только потрясающие взрывы, красочные реакции, а большой труд и знания, а также строгое соблюдение правил безопасности. Родителям, учителям, и нам, ученым, нужно всячески поддерживать этот интерес, чтобы в будущем они могли ориентироваться в информационном потоке.

Сегодня очень популярны наборы для юных ученых по химии, физике, насколько они опасны и как правильно с ними работать?

Дарья Мартюхова: Самое главное, соблюдать инструкцию. Там подробно написано и о возрасте, и о мерах предосторожности. Помните, что эти наборы ни в коем случае нельзя оставлять дома без присмотра.