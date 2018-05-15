Гоген и Прохор померились в телеэфире женами-пенсионерками

Скандальная свадьба самого эпатажного персонажа российского телевидения Гогена Солнцева стала темой обсуждения в программе Андрея Малахова «Прямой эфир». Его супруга старше Ильи (таково настоящее имя молодожена) на 31 год.

Мать Солнцева давно привыкла к его чудачествам, но свадьба сына с пенсионеркой Екатериной Терешкович едва не свела ее в могилу. В то время как Гоген с 63-летней супругой проводит медовый месяц на Кипре, его мать борется с последствиями перенесенного инсульта.

Комментируя свой выбор, Солнцев утверждает: он женился по любви, в своей избраннице не чувствует пожилого человека и вообще для него понятия возраста не существует.

Супруга Гогена хоть и знает о словах свекрови, будто она «страшна как атомная война», считает себе еще вполне «конкурентоспособной» и готова общаться с родственниками мужа.

Однако его мать, которая видела избранницу сына только по телевизору, так и не понимает, что нужно «этой старой козе» от ее мальчика.

Некоторые гости в студии, однако, пытаются объяснить выбор Гогена тем, что, возможно, своим выбором он хочет сказать матери, что та его в свое время «недолюбила».

Однако немало и тех, кто называет Солнцева «геронтофилом» и уверен, что будущего у этой семьи быть не может.

Еще один светский персонаж — певец Прохор Шаляпин , который несколько лет назад шокировал поклонников выбором дамы, которая годится ему в матери, считает, что это пародия на их союз с Ларисой Копенкиной

"Девушка Солнцева, конечно же, проигрывает моей Ларисе по жизнерадостности, по энергии. Моя — это ураган, который снесет все. У нас до сих пор прекрасные отношения", — поделился Прохор своим личным опытом.

О том, что на самом деле стоит за скандальной свадьбой: желание добиться популярности любой ценой, или же стремление уколоть собственную мать, кто на самом деле избранница Гогена: миллионерша или женщина скромного достатка, и ест ьли будущее у этого союза, — в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».