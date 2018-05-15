«Он бабушку перерос»: Ирина Дубцова показала повзрослевшего сына

Известная исполнительница и сочинительница песен Ирина Дубцова проводит свой отпуск на Мальдивах вместе с уже повзрослевшим сыном Артемом. Свою кровинку и гордость звезда представила поклонникам, отмечая, что и сама не перестает удивляться тому, какой из него получается юноша.

Популярная певица, поэтесса и композитор Ирина Дубцова вновь покинула столицу и улетела в южные страны, где наслаждается солнцем, морем и горячим песком на побережье Индийского океана. Своим путешествием звезда делится с поклонниками, рассказывая о том, как проводит время, и, к удивлению почитателей, досуг артистки на островах весьма разнообразен. Но не только экзотическими видами, морем и рыбой балует Ирина своих поклонников. Будучи на курорте с Артемом, звезда представила своего наследника пользователям сети, отмечая, что ее школьник незаметно превратился в юношу.

«Любимый ребенок, он бабушку перерос», — сообщила Ирина Дубцова, гордясь своим уже таким взрослым сыном. И в самом деле, 12-летний подросток подтянулся, возмужал, и некоторые почитатели даже посочувствовали Ирине, поскольку убеждены, что в скором времени отбоя от невест у парня не будет. Также публика уверена, что из мальчика вырастет настоящий мужчина, более того, наследник станет настоящим «красавчиком», похожим на свою звездную маму. «Парень уже! Очень вырос» «Какой взрослый парень!» «Взрослый какой, жених уже»

«Какой красавец растёт! Если ещё и умный — маме скоро непросто придётся» «Думаю, ловелас ещё тот будет, ой девочки поплачут» «Боже, какой он стал большой и красивый»

К слову, Артем унаследовал от своей родительницы не только внешность, но и музыкальные способности, благодаря которым, при желании, он сможет построить карьеру на отечественной эстраде. На одном из новогодних огоньков Ирина Дубцова даже похвасталась своим талантливым сыном, спев вместе с ним дуэтом на сцене.