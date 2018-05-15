Поучительная шутка о психиатре и его необычном тесте

Журналист спрашивает у доктора в психиатрической лечебнице:

— Как вы определяете, нужно ли человеку пройти лечение в вашей клинике?

Доктор:

— Есть у нас один маленький тест. Мы наполняем ванну водой и кладем рядом чайную ложку, стакан и ведро, а затем просим потенциального пациента опустошить ванну.

Журналист:

— Конечно, очевидно, что нормальный человек будет делать это ведром, потому что оно больше.

Доктор:

— Да нет… Нормальный человек вытянет пробку! Возможно, вам следует пройти в палату 39, и мы с вами побеседуем более детально?:)

Когда нам дается выбор, мы перестаем мыслить масштабно. А ведь часто лучшее решение находится за пределами предложенных вариантов!