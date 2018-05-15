За что никогда не надо оправдываться

Юля Инамора, колумнист

Как часто мы оказываемся в ситуациях, когда нам приходится объяснять свои действия и решения совершенно посторонним людям, как будто их мнение играет для нас очень важную роль. Увы, люди очень легко навешивают ярлыки и критикуют тех, кто имеет иные взгляды и предпочтения, поэтому желание оправдываться — это в некотором роде защитная реакция от агрессии извне. Ведь критика — это самая настоящая агрессия, если она исходит не от профессионала, а от обычного человека.

Все бы ничего, но когда вы постоянно оправдываетесь, то постепенно приходите к тому, что начинаете сомневаться в собственных ценностях, теряете уверенность в своих действиях. В конечном счете вы застреваете в этом состоянии, не развиваетесь и, как следствие, не достигаете своих целей, потому что живете с постоянным чувством вины, хотя, по сути, вы ни в чем не виноваты. За что же однозначно вам не нужно оправдываться? Давайте разбираться.

Ваш внешний вид Вы такая, какая есть: худая или полная, блондинка или брюнетка, с плоской грудью или, наоборот, внушительным пятым размером. Вы должны понимать, что кому-то вы можете не нравиться, кто-то может осуждать вас за то, как вы выглядите, но ваш внешний вид — только ваше дело, и оправдываться вы не должны. Сколько раз я встречала девушек, которые оправдывали свою полноту недавними родами или наследственностью, вместо того чтобы просто сказать: «Это не ваше тело и не ваша забота».

Ваши решения

Вы захотели получить второе высшее образование, сделать пластическую операцию, переехать в другую страну, выйти замуж или развестись? Действуйте, если считаете, что так будет лучше для вас! Люди осуждают чужие решения либо потому, что им это невыгодно, либо из зависти, что они не могут поступить так же. Например, подруга может отговаривать вас бросить ненавистную работу, потому что сама не решается на такой поступок и хочет, чтобы вы мучились так же, как и она.

Ваше нежелание общаться

Любому человеку нужно личное пространство, в которое никто не вторгается. Периодическое желание никого не видеть и не слышать — абсолютно нормальное явление. Экстраверты, которым требуется постоянное общение, скорее исключение, чем правило. Поэтому вы не должны чувствовать себя виноватыми, если вам не хочется идти в гости, встречаться с подругой или одноклассниками. И вы не обязаны оправдываться за это нежелание и тащить себя куда-то через силу, лишь бы не обидеть своих знакомых.

Ваш отрицательный ответ

Немногие люди умеют отказывать, и очень хорошо, если вы уже умеете говорить людям «нет». Конечно, такая реакция не всем нравится, некоторые начинают требовать объяснений, почему вы отказываете, пытаются пристыдить. Помните, что вы не обязаны оправдываться за свой отказ, вы вправе говорить «нет» без каких-либо объяснений и веских причин.

Ваши вкусы

Только вам решать, есть ли мясо, пить ли алкоголь, носить джинсы или платья, золото или бижутерию или одно с другим. О вкусах, как известно, вообще не спорят, поэтому вы не обязаны объяснять свои предпочтения в еде или одежде другим людям. А чтобы избежать конфликтов, просто не обсуждайте такие вещи с людьми, у которых иные вкусы. Своих единомышленников вы рано или поздно найдете.

Ваше семейное положение

Когда у женщины есть муж и дети, к ней с вопросами о семье особо не пристают, но вот если женщина одинока, в разводе или у нее нет детей по каким бы то ни было причинам, обязательно найдутся любопытные, которым непременно надо все про всех расспросить и дать парочку непрошеных советов. На бестактные вопросы можно вообще не отвечать, а оправдываться перед любопытствующими тем более не нужно.

Ваши расходы

Совать нос в чужой кошелек — это любимое занятие многих людей, а некоторые вообще умудряются вызывать чувство вины и стыда за дорогие покупки. Помните, что чаще всего за такими упреками стоит банальная зависть. Вы не обязаны отчитываться перед другими людьми за то, как потратили деньги, которые сами же и заработали.

Ваши политические и религиозные взгляды

Я не раз была свидетелем ситуаций, в которых взрослые образованные люди вдруг начинают до хрипоты отстаивать свои убеждения и требовать объяснений от тех, кто с ними не согласен. Я против того, чтобы вести себя так же, но и отказываться от своих убеждений тоже нельзя. В таких случаях лучше заявить о своем несогласии, но не вестись на провокации и манипуляции и не вступать в перепалку, а уйти в ту компанию, где обсуждают погоду и фильмы.

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