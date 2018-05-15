Жители аварийного дома в Ступине боятся, что на них рухнет потолок

В Ступине жители одного из домов ходят в касках, потому что потолок прогнил и может обрушиться на голову. Расселить людей из аварийного здания обещают много лет, но ни ремонта, ни расселения до сих пор нет.

Заплатка, которой коммунальщики заделали дырку в потолке, рассыпается вместе с домом, больше напоминающим барак.

О состоянии дома и в местной администрации и в управляющей компании знают. Двухэтажку давно признали аварийной и включили в программу переселения. Вот только когда жильцам дадут ключи от новых квартир никто не знает, а про их нынешний дом похоже все забыли.

Источник фото: телеканал «360»

Отыскать руководство управляющей компании оказалось довольно сложно. Ни начальника, ни главного инженера, ни даже их замов найти не удалось. Отвечать на наши вопросы пришлось заместителю по ЖКХ. Фотографии аварийного потолка ее удивили. После долго беседы нависающую угрозу в подъезде обещали устранить в ближайшее время.