Он ушел к другой. Ее поступок гениален.

У меня прекрасная дочь и я недавно получила продвижение на работе. Я зарабатываю больше денег, чем мой бывший муж. Он думал, что я не проживу без него, но все закончилось тем, что его выгнали с работы, и он живет со своей мамой. Я одинокая мама, которая обеспечивает семью сама. Я не пользуюсь никакими льготами. Мой бывший муж забрал машину, хотя я заплатила за нее 75%, но ему было бессмысленно что-либо доказывать. Я считаю себя хорошей матерью и горжусь собой.

На работу мне приходится ездить в другой город, потому что там можно заработать больше денег. Каждый день на дорогу я трачу 3 часа, но я не жалуюсь. Я всегда нахожу время, чтобы поиграть со своей дочерью и пожелать ей спокойной ночи.

Вы скажете, что после рабочего дня я сильно устаю, но как только сажусь в автобус, я чувствую прилив энергии, потому что знаю, что дома ждет меня моя дочь. Ей всего 9 месяцев и вчера она сделала свои первые шаги. Да, жизнь тяжелая штука, но когда я беру ее на руки, мне сразу же становится легче на душе.

Конечно, мне моментами бывает очень тяжело, но я не сдаюсь. Мой муж забрал у меня многое. Но я не чувствую себя беззащитной. Сейчас он постепенно сгорает, а я процветаю.

Каждая женщина должна помнить, что сама способна преодолеть все трудности и жить ради себя и своего ребенка.