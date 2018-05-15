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Пострадавших от рук необычного извращенца ищут во Владивостоке
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Пострадавших от рук необычного извращенца ищут во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке ищут пострадавших от рук охранника торгового центра, который подозревается в многочисленных кражах, сообщает PRIMPRESS.
По данным «ДПС-Контроль», мужчина, работающий в ТЦ «Зеленые кирпичики», по ночам проникал в магазин «Thank You Girls», расположенный на цокольном этаже. В магазине продаются товары, которые на первый взгляд не могут заинтересовать адекватного мужчину в возрасте — молодежная женская одежда, аксессуары и разные модные вещицы.
Охранник с голым торсом прямо под камерами видеонаблюдения (видео можно посмотреть здесь) разгуливал по магазину, присматривал себе обновки и брал то, что ему понравится, включая кисти для макияжа. Также охранник проникал в магазин во время ремонта и нагло рылся в сумках с личными вещами строителя, прихватив кое-что и оттуда. Пострадали и другие магазины ТЦ, в которых среди прочего похищены женские лифчики и трусики.
Преступление было раскрыто уборщицей ТЦ из Средней Азии, которая давно жаловалась на его подозрительное поведение. В ответ на обвинение охранник угрожал ей, утверждая, что человек ее национальности ничего здесь не докажет.
Администрация сети магазинов «Thank You Girls» намерена выдвинуть обвинения в краже. Если вы также пострадали от неадекватных действий этого мужчины, можете попробовать связаться с ребятами из @ty.girls.
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