Неуловимый обитатель чердака беспокоит жителей дома в Егорьевске

Жители дома в Егорьевске обнаружили у себя на чердаке горы бытового хлама, разбросанные по всему помещению. Живет там кто-то или нет, они не знают.

Источник фото: телеканал «360»

Квартирантов на чердаке этого дома быть не должно. А картина быта говорит об обратном. На чердаке хранится мебель 80-х годов, изящные кованые бра, игровая сега у входа и еще много разных вещей.

Источник фото: телеканал «360»

Потратив свои деньги на рабочих, жители убрали чердак, коммунальщики повесили замок. Но через неделю лофт снова ожил и оброс новым скарбом.

После разговора с представителем управляющей компании, жителям пообещали провести подготовительные работы и со всем разобраться, но сроки не уточнили.