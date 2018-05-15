Неуловимый обитатель чердака беспокоит жителей дома в Егорьевске 

Жители дома в Егорьевске обнаружили у себя на чердаке горы бытового хлама, разбросанные по всему помещению. Живет там кто-то или нет, они не знают.
Источник фото: телеканал «360»
Квартирантов на чердаке этого дома быть не должно. А картина быта говорит об обратном. На чердаке хранится мебель 80-х годов, изящные кованые бра, игровая сега у входа и еще много разных вещей.
Источник фото: телеканал «360»
Потратив свои деньги на рабочих, жители убрали чердак, коммунальщики повесили замок. Но через неделю лофт снова ожил и оброс новым скарбом.
После разговора с представителем управляющей компании, жителям пообещали провести подготовительные работы и со всем разобраться, но сроки не уточнили.