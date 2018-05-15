Ещё
Неуловимый обитатель чердака беспокоит жителей дома в Егорьевске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неуловимый обитатель чердака беспокоит жителей дома в Егорьевске 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
Жители дома в Егорьевске обнаружили у себя на чердаке горы бытового хлама, разбросанные по всему помещению. Живет там кто-то или нет, они не знают.
Источник фото: телеканал «360»
Квартирантов на чердаке этого дома быть не должно. А картина быта говорит об обратном. На чердаке хранится мебель 80-х годов, изящные кованые бра, игровая сега у входа и еще много разных вещей.
Источник фото: телеканал «360»
Потратив свои деньги на рабочих, жители убрали чердак, коммунальщики повесили замок. Но через неделю лофт снова ожил и оброс новым скарбом.
После разговора с представителем управляющей компании, жителям пообещали провести подготовительные работы и со всем разобраться, но сроки не уточнили.
360tv.ru: последние новости
Американская модель оголилась на красной дорожке «Это опасно для здоровья» — Росконтроль оценил качество сарделек Жители аварийного дома в Ступине боятся, что на них рухнет потолок
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женские купальники заменили скотчем31
Этот тест пройдут только самые смекалистые
Гагарина показала фото топлес41
Жизнь и смерть самой красивой девушки в мире23
Почему нельзя готовить в алюминиевой фольге8
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
01:00
Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью
Звёзды
05:47
Какие звезды шокируют видом без макияжа
Звёзды
03:26
Дапкунайте смутила отсутствием бюстгальтера
Звёзды
05:21
Как яблоки защищают от рака и анемии
Еда Здоровье
05:01
Как актёры умудряются не стареть
Звёзды
05:39
Звёзды, которые потратили уйму денег на пластику
Звёзды
11:12
Почему овощи и фрукты меняются до неузнаваемости
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение