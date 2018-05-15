Как не спустить все деньги на свадьбу и на чем можно сэкономить?

Юлия Демина, журналист

Помнится, как несколько лет назад в интервью мне главная сваха страны Роза Сябитова поделилась интересным наблюдением: если свадьбу играют в долг или, не дай бог, в кредит — брак обречен. Я стала вспоминать своих друзей… И правда, те пары, которые организовывали помпезные свадьбы, как говорится, не по средствам, распались. Чем больше было понтов, тем омерзительнее был развод. Честное слово. Может, это всего лишь совпадение, но толика правды, наверное, в этом есть…

Сегодня свадебная индустрия, простите за сравнение, как ритуальные услуги — мощное обдиралово, которое грамотно обрабатывает клиента и умело обчищает его карманы. Свадебных агентств в Москве как собак нерезаных. С космическими ценами и самыми абсурдными предложениями. Свадебная церемония в любой точке мира! Ваш брак зарегистрируют не в московском загсе, а на пляже в Таиланде, но при этом сдерут несколько сотен тысяч, и хорошо, если рублей. Агентства накручивают цену на всем, на чем только можно: на стульях для гостей с удобными спинками, на скатертях из нереального материала, цветах, пирамидах из шампанского и т. д и т. п.

На деле такие вещи стоят копейки, и гости даже не обратят на эти мелочи внимания, но вы прилично потратитесь. Поэтому, если хотите сэкономить, займитесь организацией вашего торжества самостоятельно и сильно заранее. Уже за полгода стоит обсудить со второй половиной концепцию вашей свадьбы. В каком она будет стиле, сколько примерно будет приглашенных, какую сумму вы готовы потратить на свадьбу, но так, чтобы это не ударило по семейному бюджету. Главное на свадьбе — не дорогой антураж, а настроение! Поэтому выбором ведущего мероприятия также стоит озаботиться заранее.

На самом деле цена далеко не всегда гарантирует качество! Не факт, что ведущий за 150 тысяч рублей окажется лучше, чем за 30! Обратите внимание на отзывы клиентов, но помните, что и отзывы могут быть проплаченной рекламой. Рынок ведущих, операторов и фотографов сегодня переполнен. За 20 тысяч рублей можно найти вполне хорошего фотографа. И лучше, чтобы он специализировался не только на свадьбах. Иначе фотографии могут получиться слишком шаблонными. Обязательно посмотрите его портфолио, обратите внимание, насколько разноплановы и естественны его фотографии. Посоветуйтесь с родственниками и друзьями. Часто от переизбытка фотошопа жених с невестой на фото выглядят как восковые фигуры. Такого быть не должно.

Невесте следует серьезно подойти к выбору визажиста. Помните, что свадебный макияж свадебному макияжу рознь. К примеру, если вы заказываете профессиональную видеосъемку, то грим должен быть одним, а если видеосъемки не будет, а будет только фотосъемка, то грим должен быть уже другим. Опытный визажист знает об этих нюансах. За 10–15 тысяч можно найти вполне приличного визажиста. И мой вам совет: ищите среди преподавателей курсов визажа. Эти люди отлично владеют новыми техниками. Инстаграм вам в помощь.

В общем, за полгода до события необходимо определиться с бюджетом торжества, числом гостей, банкетным залом, его оформлением. Продумать варианты пригласительных. К планированию венчания тоже нужно отнестись серьезно. Подумайте, где хотите венчаться и не попадает ли ваша свадьба в пост, в этот период венчания не проводят. Как правило, в церкви не называют фиксированную стоимость венчания, но негласное пожертвование в Москве составляет от 3 000 до 10 000 рублей + церковная утварь: венчальные иконы и т. д. Пора бронировать банкетный зал. И здесь уже стоимость может быть самой разной, все зависит от локации. Кто-то столичным кафе и ресторанам предпочитает загородные базы отдыха. Это круто. И чем дальше от Москвы, тем дешевле.

О том, на чем можно экономить, а на чем не стоит, нам рассказал генеральный продюсер компании MIRAS FILM Юрий Матюхин.

На его счету десятки рублевских свадеб и торжеств, а также свадьбы Кэти Топурии, Виктории Крутой в Монако.

«На чем экономим? На всем, что не делает гостей счастливыми! Пирамида из шампанского, мыльное шоу, трюки барменов, возможно, и порадуют глаз, но вряд ли отложатся в сердцах гостей. Современная свадьба — это не номера из телешоу и не попытка удивить, а создание уютной атмосферы в кругу друзей и близких.

На чем не экономим? На эмоциях и воспоминаниях. Часто пары берут только фотографа и полностью отказываются от видеосъемки праздника. А теперь подумайте, хотели бы вы увидеть свадьбу ваших родителей или дедушек и бабушек? Или фильм о том, как они познакомились… как сделали предложение… или как они дурачились с друзьями? Это тот случай, когда каждая копейка потратится с умом. Другое дело праздничный салют — вот тут буквальный «выстрел в пустоту» семейного бюджета. Которым, кстати, уже никого не удивишь. А вот оригинальный флешмоб с гостями как раз может стать отличным хеппи-эндом праздника. Самое важное помнить: главное украшение торжества — это вы, ваше настроение и радость гостей!»

При выборе банкетного зала все же нужно руководствоваться меню, а не ценой, иначе есть вероятность, что гости останутся голодными. Ценник в московских кафе и ресторанах начинается от 2 500 рублей на человека. Алкоголь, как правило, оплачивается отдельно. В целом, если брать экономвариант с количеством гостей, к примеру, в 70 человек, то вместе с кафе, ведущим, диджеем и фотографом можно уложиться в 350 тысяч рублей + свадебные платья и костюм, торт, аренда авто с водителем и т. д.

А вообще, свадьба сегодня, даже в экономварианте, удовольствие не из дешевых. Вы можете потратить миллион и даже два. Но гостям все равно запомнятся лишь эмоции, которые они испытали. Ну, и останутся фотографии. Красивые, романтичные, добрые…

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