Подросшая дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера все больше похожа на папу: «Такая же светленькая»

Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер тщательно оберегают свою личную жизнь. Пара старается не попадать в поле зрения папарацци, и тем более не показывать свою дочь. Однако не всегда им это удается.

На днях СМИ обубликовали снимки, на которых хорошо видно лицо малышки. В розовой кофточке и красной шапочке она сидит на руках у мамы. Наружу пробивается светлая челка, которая топорщится в разные стороны, глаза девочки, по всей видимости, голубые.

«Копия Папа», «Брэдли!», «По-моему вылетая папаня)», — обсуждают сходство пользователи Сети.

Фото: globallookpress