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Подросшая дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера все больше похожа на папу: «Такая же светленькая»
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Подросшая дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера все больше похожа на папу: «Такая же светленькая» 

Passion.ru 51 минуту назад
Фото: Passion.ru
Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер тщательно оберегают свою личную жизнь. Пара старается не попадать в поле зрения папарацци, и тем более не показывать свою дочь. Однако не всегда им это удается.
На днях СМИ обубликовали снимки, на которых хорошо видно лицо малышки. В розовой кофточке и красной шапочке она сидит на руках у мамы. Наружу пробивается светлая челка, которая топорщится в разные стороны, глаза девочки, по всей видимости, голубые.
«Копия Папа», «Брэдли!», «По-моему вылетая папаня)», — обсуждают сходство пользователи Сети.
Фото: globallookpress
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