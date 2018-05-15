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French Montana признался, что состоит в дружеских отношениях с экс-волюбленной Хлое Кардашьян
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French Montana признался, что состоит в дружеских отношениях с экс-волюбленной Хлое Кардашьян 

Журнал ОК! 33 минуты назад
Известный американский хип-хоп исполнитель French Montana рассказал, что он и его бывшая девушка Хлое Кардашьян до сих пор остаются друзбями. В этом он признался на премьере нового фильма «Дэдпул 2».
Рэпер рассказал, что не только поддерживает связь, а даже поздравил Хлое и Тристана Томпсона после того, как они стали родителями, но комментировать измены нового избранника звезды реалити он не стал.
«Я желаю счастья им обоим. А точнее, им троим. Больше я ничего не могу сказать», — пояснил исполнитель.
Фотография: Legion-Media.ru Хлое Кардашьян и French Montana
Напомним, что French Montana и Хлое Кардашьян встречались несколько месяцев в 2014 году, после того, как оба пережили развод. Рэпер до сих пор общается с Канье Уэстом — одним из родственников Хлое. Баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле. Тру появилась на свет раньше срока, так как у Кардашьян начались преждевременные роды на фоне измен Тристана.
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