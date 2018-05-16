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Кого хотят мужчины: топ-7 самых сексуальных женских профессий
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Кого хотят мужчины: топ-7 самых сексуальных женских профессий 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Психологи утверждают, что каждый человек выбирает способ заработка, соответствующий конкретным чертам характера. Среди бесчисленного количества разнообразных профессий существуют те, что способны заставлять мужские сердца каждый раз биться чаще. Правда, стоит обратить внимание на то, что в современную эпоху гендерного равенства и борьбы феминисток за свои права исключительно женских профессий практически не осталось, равно как и исключительно мужских. И тем не менее перечень профессий, которые мужчины считают исключительно женственными и сексуальными, с годами почти не меняется. Почему сильный пол так неравнодушен к медсестрам, учителям и стюардессам — выясняем в нашем обзоре.
Медсестра
Когда совершенно незнакомая женщина вдруг начинает о тебе заботиться, готова для тебя что-то сделать, это у любого мужика вызовет определенные реакции. Обычно ведь мужчины ухаживают за дамами, а тут же наоборот, и это заводит. А если незнакомка еще и симпатичная… Наверняка ты замечала, что в любом магазине товаров для взрослых можно найти более чем сексуальный коротенький белый халатик — не случайно же их создатели видят медсестер именно в таком образе. Кроме того, есть в медицинских сестрах какая-то моральность и чистоплотность — это тоже очень заводит мужчин.
Сотрудница полиции
И снова женщина в форме. Это уже классический пример объекта фантазий мужчин, в которой власть переходит к женщине, причем официально, а это не может не нравиться. А наличие оружия и наручников еще больше уносит представителей сильного пола в мир грез.
Служба стражей порядка «опасна и трудна», требует самоотдачи, отваги, смелости, интеллектуальных способностей и исключительной физической формы. Если девушка этой профессии сумела не превратиться в «солдата Джейн», сохранив очарование и женственность, значит, она легко покорит самое требовательное мужское сердце. Нет ничего сексуальнее гармоничного сочетания силы духа, тела и женской слабости.
Стюардесса
Стюардессы — это стройные красивые девушки в обтягивающих юбках, подающие напитки с ослепительной улыбкой. Представительницы этой профессии удивительным образом совмещают в себе трогательную хрупкость и силу характера.
К тому же есть в бортпроводницах какая-то загадка — никогда не знаешь, где она окажется завтра: позавтракает в Париже, а поужинает, возможно, уже в Риме. Что может быть романтичнее и сексуальнее? Такие девушки кажутся мужчинам вольными птицами, которых непременно хочется поймать. Можно сказать, эта профессия неизменно лидирует в рейтинге самых сексуальных и женственных практически с момента своего появления.
Горничная
Конечно, речь не идет об уборщице в сером халате и резиновых перчатках. Мужчинам нравятся горничные, следящие за порядком в домах и квартирах состоятельных людей, — молодые девушки в аккуратной и, что греха таить, сексуальной униформе. Этот образ крепко держится в мужской фантазии уже много лет.
Возможно, причина кроется в чересчур откровенных фильмах, ну и, конечно, в желании «разделять и властвовать», ведь мужчинам так нравится чувствовать себя хозяевами жизни. А кто, как не хозяин, вправе приказывать милой девушке в кружевном передничке смахнуть пыль с верхних полок шкафа или заправить его постель.
Учительница
Почти каждый мужчина в юности был безумно влюблен в свою молодую учительницу или как минимум в вожатую в лагере. Все эти воспоминания они бережно хранят с тех самых пор, уже во взрослом возрасте мечтая испытать, каково это — заниматься сексом со школьным преподавателем. Представительницы этой профессии олицетворяют собой власть и строгость, а в управленческих навыках порой не уступают менеджерам корпораций (попробуйте совладать с толпой сорванцов и не сойти с ума!). В то же время учительская профессия предполагает чуткость, внимание и бесконечное терпение.
Одним словом, учительница обязана сочетать в себе совершенно противоположные качества — материнскую мягкость и жесткую хватку. Именно эта контрастность и покоряет мужские сердца еще со школьной скамьи.
Секретарша
Личный секретарь — венец цивилизации. Царица офисного мира. Красивая, молчаливая и услужливая. Она все выслушает и возьмет под козырек. Принесет душистого чаю и кофе. Вы никогда не дождетесь от нее вульгарного слова, неприличного жеста. Чем не милый идеал? Всего лишь за два десятилетия эта скромная труженица конторы превратилась в самый мощный бренд на брачном рынке.
Сегодня существует огромное количество фильмов и книг, в которых рассказывается про отношения начальника и секретарши. Из-за этого многие люди не воспринимают эту профессию всерьез и считают ее распутной. Поэтому большинство мужчин полагает, что в работу секретаря непременно входит обязанность ублажать босса. Кроме подобных фантазий, работницы этого направления имеют еще один плюс: красивые девушки являются лицом компании, поэтому они должны всегда выглядеть на все сто.
Танцовщица
Красивая грациозная девушка уже услада для мужских глаз, а если она еще и умеет красиво двигаться в танце, так это и вовсе предел всех мечтаний. Каждый парень хочет не бегать по стрип-клубам, а чтобы стрип-клуб был прямо в его спальне. Запомни: самый верный способ возбудить мужчину — это начать раздеваться в такт приятной музыки.
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Текст: Ольга Турбина
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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