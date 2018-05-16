«Главное, найти своих»: Собчак прокатилась на карусели с лошадьми

Людям всегда импонирует, когда звезды шоу-бизнеса с юмором относятся к своим недостаткам и не стесняются пошутить над собой. Так, последняя публикация Ксении Собчак не смогла остаться без внимания: своей самоиронией она в очередной раз доказала, что не боится насмешек.

Опубликовав забавный снимок, Ксения Собчак насмешливо подписала его, не побоявшись комментариев злопыхателей. Журналистка давно привыкла, что её сравнивают с благородным копытным животным, и уже сама не против пошутить на эту тему. Собчак предстала катающейся на аттракционе с сидениями в виде лошадей. Счастливая и улыбающаяся Ксения не смогла не запечатлеть этот момент, ведь она знала наверняка, что интернет-пользователи оценят её самоиронию. «Главное в жизни-найти своих и успокоиться!», — написала она.

Под постом с трудом можно увидеть язвительные комментарии: злопыхателям просто нечего ответить после слов Собчак. Большинство из недоброжелателей промолчали, ведь за них уже все сказали. Правда, некоторые, конечно, смогли найти и другие недостатки, которые принялись обсуждать. Но критиканам и повода не нужно для изъявления своего недовольства. А поклонники звезды только повеселились и похвалили её за талант смеяться над собой. По словам фанатов, такая замечательная черта редко встречается среди знаменитостей, но всегда вызывает положительные эмоции. «Молодец, вот чего-чего, а самоиронии вам не занимать!» «Красавица! Вот это юмор у вас, Ксения» «Лошадка на лошадке! Обе замечательные и благородные!» «Смешная Ксюшенька, продолжай в том же духе! Так им и надо всем ненавистникам!»

Кстати, недавно на романтическом фотоснимке Собчак и Виторгана пользователи рунета вместо самих супругов разглядели пожилую пару. Влюбленные просто продемонстрировали свои чувства, однако неудачный свет представил их публике похожими на пенсионеров.