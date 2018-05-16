Американка с ожирением получает 2000 долларов за показ своих прелестей по веб-камере

Женщина весом 222 кг с обхватом бедер 244 см зарабатывает кучу денег на целой армии поклонников толстушек в интернете, которые просто обожают ее масштабную фигуру и счастливы платить за то, чтобы смотреть на это. Бобби-Джо Уэстли говорит, что ее внушительное галифе и ляжки, которые одни весят 63,5 килограмма, делают ее неотразимой перед ценителями крупных женщин. 43-летняя «модель», которая живет в Пенсильвании, известна в сообществе моделей Super Size Big Beautiful Women благодаря своей огромной фигуре, на которой она зарабатывает 2 тысячи долларов в месяц за счет эротических сеансов по веб-камере.

Бобби-Джо говорит, что ее широкие бедра и зад сделали ее знаменитой не только в США, где по статистике 68,8% взрослого населения страдает от избыточного веса или ожирения.

Женщина призналась, что среди поклонников ее массивных форм — мужчины со всего мира, и они готовы платить деньги за горячие видео, снятые на веб-камеру. «Я очень уверена в себе, и это мое тело, поэтому, если я хочу показаться миру обнаженной или в бюстгальтере и трусиках, я именно так и сделаю, — говорит она. — Я известна благодаря своим бедрам и заднице. Это первое, что замечают люди».

Несмотря на свой вес, Бобби говорит, что в основном питается салатами и что ее размер связан с проблемами с щитовидной железой. «Я обожаю салат, я могу есть его целый день. Еще я люблю курицу и свиные ребрышки на гриле. Я обожаю макароны с сыром и люблю рис. Я не то чтобы сладкоежка, но мне нравятся большие торты», — рассказывает женщина о своих предпочтениях.

Мать пятерых детей пояснила, что всегда была большого размера, но начала прибавлять в бедрах и ягодицах после рождения детей, к тому же начались проблемы с щитовидной железой.

Около трех лет назад ей предложили стать моделью в интернете, и с тех пор она зарабатывает по 2000 долларов в месяц, работая под псевдонимом Непревзойденная Груша (Ultimate Pear). Никнейм намекает на грушевидную фигуру женщины.

Бобби получает по 40-50 сообщений в Facebook от мужчин, которые просят ее об откровенных фотографиях и видеосессиях по веб-камере, которые длятся от нескольких минут до часа.

Бобби говорит: «Люди часто думают, что это фейк и у меня были пластические операции. Но я на сто процентов настоящая. В этих изгибах нет ничего искусственного». Дело не заканчивается на простом фетише: по словам Бобби, некоторые мужчины предлагают ей завести совместных детей.

«Им очень нравится моя уверенность в себе. У меня были мужчины, которые, как я считала, никогда меня не захотят, но они пытались заигрывать со мной, — говорит она. — Они со всего света — из Великобритании, Австралии, Индии, США. Сложно всех учесть».

Бобби говорит, что прибавка в весе снизила ее самооценку и что раздевание дает ей прилив сил. «Мне просто нравится это делать. Мне нравится играть в переодевания. Я не стыжусь своего тела», — утверждает она.

Хотя Бобби любит свое тело, не все говорят приятные вещи о ее фигуре. Некоторые смеются над ней, но она отмахивается от негатива. «Большинство людей ненавидит других людей из-за собственной низкой самооценки. Поэтому им надо смеяться над кем-то, чтобы их это не коснулось. Мне все равно, что другие думают или говорят обо мне. Я уверенно чувствую себя в собственном теле, я — это я. Мои бедра и задница — это я».

Несмотря на пренебрежительное отношение к критике, Бобби призналась, что вес доставляет ей некоторые проблемы. «Я думаю об этом — очевидно, что нездорово иметь такую фигуру. Но я живу сегодняшним днем и живу своей жизнью. Иногда это пугает меня, потому что у меня астма и, когда я хожу, я задыхаюсь. Но я все еще могу ходить, просто немного медленнее, чем обычный человек», — рассказывает Бобби.

Она с трудом помещается в стулья обычного размера и вписывается в проходы: в супермаркетах ей приходится ходить между полок боком. «Мне бы хотелось бегать и играть с детьми, плавать в бассейне и иметь возможность выбраться из него без посторонней помощи. И мне бы хотелось иметь возможность по-настоящему лежать в ванне и расслабляться», — жалуется Бобби.

Обхват бедер Бобби — 244 см, и это одни из самых широких бедер в мире. Женщина намерена сделать их самыми большими. Для этого ей понадобится затмить Микель Руффинелли, чьи бедра в 2013 году были в обхвате 251,5 см.

Однако Бобби переживает, что погоня за рекордом поставит под угрозу ее здоровье. «Иногда я лежу ночью в постели и думаю о том, что мой следующий вздох может стать последним. Есть вероятность того, что у меня будут самые большие бедра в мире. И если это произойдет, это будет замечательно. Я никогда раньше не била рекордов. Но если врачи скажут мне, что мне надо сбросить вес или я умру, тогда мне придется сделать все возможное, чтобы похудеть. Я не готова умирать. Я хочу видеть, как взрослеют мои дети и внуки».