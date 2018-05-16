Тайна заброшенного поселка посреди Северного Ледовитого океана

Знаменитый город-призрак Чернобыль с каждым годом все больше сливается с окружающей местностью. Природа неотступно отвоевывает метр за метром. Но над советским шахтерским поселком Пирамида, расположенным на полярном архипелаге Шпицберген, время не властно. Люди покинули его почти 20 лет назад. Холод оберегает их следы от растительности.

Источник: Allday

Поселок в 1910 году заложили шведы, получившие разрешение на добычу угля на архипелаге. Своим названием он обязан форме ближайшей горы. 17 лет спустя шахту выкупил трест «Арктикуголь», и поселок стал советским. В 1300 километрах от Северного полюса построили жилые дома, школу, театр, библиотеку, Дом культуры, два кладбища (одно для людей, другое для кошек) и спорткомплекс с самым северным в мире отапливаемым бассейном.

Вплоть до распада СССР в Пирамиде проживало более тысячи человек. В 90-е денег на содержание поселка за полярным кругом, ясное дело, не оказалось. Последние шахтеры вернулись на континент в марте 1998-го.

Есть у этого места и своя тайна. Стопки кухонной посуды, постельное белье, пишущие машинки, музыкальные инструменты и даже дорогостоящее шахтерское оборудование — люди могли забрать эти вещи с собой и впоследствии продать. Однако все это лежит на своих местах. Будто рабочие спешно покидали Пирамиду.

В 2007 году поселение в некотором смысле вернули к жизни. «Арктикуголь» превратил его в туристическое место. Перекрасили стены, обновили интерьер, организовали в одном из зданий отель, построили новую электростанцию. Пару лет назад тут даже музей появился.

До Пирамиды можно добраться на корабле или мотосанях из Лонгйира, административного центра норвежской провинции Свальбард. Гостей не слишком много, но время от времени у 30 человек, которые круглый год живут в поселке, работа появляется.