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Орнаменты в архитектуре Уфы: ищем национальные узоры на зданиях
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Орнаменты в архитектуре Уфы: ищем национальные узоры на зданиях 

ufa1.ru 45 минут назад
Фото: ufa1.ru
Ufa1 продолжает проект о недвижимости и архитектуре города. На этот раз в объектив нашего фотографа попали здания, фасады которых украшает башкирский орнамент. Большая часть необычных уфимских строений — творения современных архитекторов, которые решили уйти от стандартной формы и попробовать что-то новое. //
Конгресс-холл, или как его окрестили в проекте — «Дом дружбы народов», расположен на крутом и живописном берегу реки Агидель. Из его окон открывается захватывающий панорамный вид на набережную. Хай-тековое здание имеет вид капли, а фасад украшен башкирским орнаментом. Гармонирует с остеклённым фасадом с башкирским узором самый большой в Башкирии фонтанный комплекс, расположенный рядом на аллее Салавата Юлаева: две его чаши исполнены в виде цветков курая. Ради обустройства комплекса снесли квартал частных домов, парк и детское футбольное поле. По проекту в здании должен был развернуться торговый комплекс «Дружба», но на стене появилась трещина, и центр закрыли. В Конгресс-холле действуют концертный и два конференц-зала, музейно-выставочный комплекс, ресторан национальной кухни, зимний сад и подземная автостоянка. Архитекторов Киокадзу Араи и Ришата Муллагильдина, создавших комплекс, наградили премией имени Салавата Юлаева. //
Открытие лечебно-диагностического комплекса для взрослых и детей «ПроМедицина», который строится на улице Авроры, намечено на третий квартал этого года. Но уже сейчас ценители прекрасного могут любоваться башкирским триколором — он выполнен в современном стиле и опоясывает здание по периметру. Планируется, что в новом медицинском центре одновременно приемы будут вести более 100 врачей, которые смогут уделить должное внимание как взрослым, так и маленьким детишкам. Кстати, здесь можно будет не только получить медицинскую консультацию, но и сдать анализы и пройти необходимые исследования МРТ, компьютерную томографию, цифровой рентген и УЗИ. На семи этажах медицинского центра будут расположены операционные блоки, стационар для взрослых и детей, будет установлено новое высокотехнологичное диагностическое оборудование и, конечно, расширен спектр предоставляемых услуг. //
Огромные национальные узоры украсили стены жилого комплекса «Полесье». Символы и элементы на фасаде несут свое смысловое значение: элемент кускар обозначает завитые бараньи рога и травы, он украшает один из 10 многоэтажных домов. Все новостройки выполнены в едином архитектурном стиле. Из квартир верхних этажей комплекса открывается прекрасный вид на природу микрорайона Инорс. Он-то и натолкнул создателей жилого комплекса на выбор именно этого башкирского узора. //
Еще один пример использование башкирского орнамента в архитектуре — жилой комплекс в периметре улиц Мира, Комарова и Интернациональной. Одну из новостроек украсил этнический элемент — солярный знак, или упрощенное изображение солнца в виде окружности с лучами или вихревой розетки. Это только один из немногих расшифрованных символов. Тайна, которую скрывают в себе национальные узоры, может остаться вечной. //
Для башкирского орнамента свойственны геометрические и криволинейно-растительные узоры. Вот и фасад отеля Hilton Garden Inn украшен ромбическим орнаментом, который символизирует гостеприимство. Кстати, в древности башкиры считали, что специфическими узорами, можно отпугнуть злых сил от своего жилища. Отель находится в исторической части города на берегу реки Агидель. Вблизи отеля расположены знаковые достопримечательности — памятник национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву, республиканский Конгресс-холл, телецентр и стадион «Динамо». //
Фасад бизнес-отеля Hampton by Hilton украшает сочетание простейших геометрических фигур: зигзагов, параллельных косых линий и вихревых розеток. Узоры этой группы применялись в орнаментации одежды и предметов убранства дома. Гостиницу построили в историческом, культурном и деловом центре Уфы в 2015 году — специально к приему гостей саммитов ШОС и БРИКС. //
Характерной чертой башкирского орнамента считается его симметричность. Вот и на стене жилого комплекса «Уфа-Арена», который гармонично вписался в существующий архитектурный ансамбль исторического и современного центра города, красуется гигантский башкирский узор. Его поле составлено из нескольких рядом повторяющихся элементов, канва же — из ленточного орнамента, который ритмически повторяется. Классика идеально сочетается с фольклорными образами.
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