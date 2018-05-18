17 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Ангелина Вовк поделилась красотой:
Юлия Высоцкая поделилась соответствующим рецептом: «Аромат сирени… Йогуртовое мороженое с абрикосами в меду и тимьяном».
Светлана Бондарчук показала любимую собаку: «Фанни — самая смешная девочка».
Ольга Кабо поделилась секретом доброго утра: «Как приятно утром позаниматься йогой на свежем воздухе, вдыхая аромат леса, травы… Потянуться и проснуться, начать новый день бодро и энергично. Тем более, если вечером спектакль».
Альбина Джанабаева восхитилась Митей Фоминым: «Приятная и неожиданная встреча с @mf_agent (в какой же ты потрясающей форме».
Валерия обеспокоила фанатов излишней худобой: «После перерыва вернулись к тренировкам. На фото проверяем, не потеряли ли мышечную массу».
Дмитрий Маликов примерил образ гламурного футболиста для глянца:
Виктория Боня поделилась гламурной фотографией с дочкой: «Мое тотальное счастье!»
Лена Кулецкая отпраздновала 2х-летие дочки. Сын Евгения Плющенко поделился фотографией со знаменитыми друзьями: «Команда малышей».
Лукерья Ильяшенко примерила образ блондинки: «Эта ниправда что у блондинок интилект малинький. Он бальшой, проста ни в галаве, а пониже».
Фото: instagram